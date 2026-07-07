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«Que se recupere pronto»: últimas noticias sobre la lesión de Jordan Henderson tras la operación del brazo que se fracturó mientras celebraba la épica victoria de Inglaterra sobre México en el Mundial
Un accidente fortuito empaña la victoria de Inglaterra
Henderson sufrió una lesión grave al trepar las vallas publicitarias tras el emocionante partido de octavos de final, en el que Inglaterra, con diez jugadores, venció 3-2 gracias a un penalti de Harry Kane y un doblete de Jude Bellingham. Henderson, que no llegó a jugar, sufrió un dolor insoportable tras la caída.
El personal médico le administró oxígeno, lo trasladó en camilla hasta una ambulancia y de allí a un hospital. El inesperado accidente empañó el logro de los Tres Leones, que lucharon con valentía para avanzar a cuartos de final.
- AFP
Un compañero de equipo ofrece noticias positivas
Aún no se sabe cuándo volverá, pero Henderson se perderá lo que queda del Mundial. Pese al golpe, en la concentración se le ve positivo. En elprograma «Lions’ Den», Marc Guehi lo describió como «un buen tipo que ya está mejor» y añadió: «Ha sido aterrador para él y su familia, pero nos alegramos de que se recupere rápido». El jugador permanecerá con la selección para apoyar al equipo en su búsqueda de la gloria internacional.
Sentimientos encontrados para el entrenador
El incidente dejó al entrenador Thomas Tuchel con sentimientos encontrados tras una noche intensa en el Estadio Azteca. En rueda de prensa, Tuchel destacó el orgullo por cómo sus jugadores gestionaron la presión, pero admitió que la grave lesión de Jordan empañó la celebración. «Estoy agotado y emocionado, pero también triste porque Jordan se ha lesionado. Se ha lesionado la muñeca y ahora está en el hospital, así que es una lesión bastante grave». Añadió: «No encaja que Jordan ya no esté con nosotros. No sé el procedimiento ni qué pasa; acabo de dar la rueda de prensa y el médico me dijo que está en el hospital».
- Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra debe centrarse rápido para el decisivo partido de cuartos de final contra Noruega, el sábado en Miami. Guehi y Nico O'Reilly se medirán a su compañero del Manchester City, Erling Haaland, quien marcó dos goles en la victoria 2-1 sobre Brasil en octavos. Aunque Henderson ya no puede aportar en el campo, su liderazgo en el vestuario será fundamental.
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