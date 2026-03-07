«¡Que se enfaden con quien haya fichado a Trent!» - Alexander-Arnold, destrozado por la prensa española por su descuido defensivo a pesar de la victoria del Real Madrid

Las consecuencias del error no se hicieron esperar, y el destacado diario español Marca encabezó las críticas con una evaluación mordaz del rendimiento del lateral derecho. Fueron especialmente duros en sus críticas, sugiriendo que el jugador de 27 años parecía completamente desbordado durante la crucial fase defensiva que condujo al gol del Celta.

«Un pase largo por encima de Trent fue todo lo que necesitó Williot para poner en evidencia al lateral menos defensivo de LaLiga», escribió el medio en su crónica del partido.

En un análisis mordaz, Marca escribió: «No se sorprendan por Alexander-Arnold. Siempre ha sido así. El propio Klopp lo dijo nada más dejar el Liverpool: "No he sabido enseñarle a defender". Cualquiera que vea habitualmente al Liverpool sabe que Trent no es precisamente un perro de presa defensivo; su fuerza reside en subir al ataque y distribuir el balón con sus exquisitos pases. ¿Pero defender? Olvídalo, como se demostró una vez más con el primer gol del Celta. La única pregunta es si no sabe cómo hacerlo o simplemente no quiere.

«Así que, si eres aficionado del Real Madrid, no te enfades con el lateral inglés si no te gustan sus actuaciones defensivas. En todo caso, enfádate con quien lo fichó».