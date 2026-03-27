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Ameé Ruszkai

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¡Que salga Sam Kerr! El Chelsea ya no puede permitirse dejar en el banquillo a su delantera estrella tras su brillante actuación en la Copa de Asia

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Apenas un año después de conquistar un triplete nacional sin conocer la derrota, las dificultades del Chelsea esta temporada han sido ampliamente documentadas. Las Blues están a punto de perder el título de campeonas de Inglaterra por primera vez desde 2019, y las lesiones en ataque han desempeñado un papel significativo en sus deficiencias, lo que ha obligado a Sonia Bompastor a alinear en ocasiones equipos sin delantero centro. Las actuaciones de Sam Kerr con Australia en la Copa de Asia este mes fueron, por tanto, una grata sorpresa para los aficionados del Chelsea.

Llevando el brazalete de capitana de la selección anfitriona, Kerr marcó cuatro goles en seis partidos y las Matildas llegaron a la final del torneo, cerrando así una cuenta pendiente tras haber visto limitada su participación en el Mundial de 2023 en casa debido a una lesión en la pantorrilla. Ya entonces dejó destellos de su brillantez, sobre todo con un golazo contra Inglaterra en las semifinales, pero esta vez pudo demostrar de verdad de qué está hecha, ya que solo dos jugadoras en la Copa de Asia la superaron en goles.

En una temporada caracterizada en gran medida por la falta de acierto en el remate, Bompastor ha lamentado las lesiones a las que ha tenido que hacer frente su equipo, el Chelsea. Mayra Ramírez, que lideró la delantera de las Blues durante la mayor parte del año pasado, sufrió una lesión en el tendón de la corva durante la pretemporada que requirió cirugía y que podría dejarla fuera durante toda la temporada 2025-26. Catarina Macario, ahora a punto de fichar por el San Diego Wave en una operación que batirá récords, no ha jugado desde Navidad. Aggie Beever-Jones también ha sufrido pequeñas lesiones, lo que ha hecho que la fichaje de verano Alyssa Thompson haya jugado a menudo en una posición más central de lo que quizá le conviene, con Lauren James, otra jugadora que ha pasado tiempo en el banquillo, jugando también como falso nueve.

Pero Kerr ha demostrado en las últimas semanas que, tras haber regresado a principios de temporada de una baja por lesión de 20 meses, está en plena forma y lista para volver a ser la figura clave del ataque del Chelsea. Puede que su futuro no esté en el club, ya que hay informes que sugieren que abandonará el equipo este verano, pero lo que puede aportar en los dos últimos meses de esta temporada sigue siendo enorme.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Volvemos con fuerza

    Ha sido una temporada extraña para Kerr. Regresó por todo lo alto en septiembre, en lo que fue su primera aparición desde diciembre de 2023, con un gol en los últimos minutos contra el Aston Villa que desató emotivas celebraciones, teniendo en cuenta el largo camino de recuperación que había recorrido. Tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA) en enero de 2024, Kerr tuvo un problema con el injerto quirúrgico que prolongó su baja hasta los 20 meses, en lugar de los nueve a doce que suelen requerir las roturas de LCA.

    Como es comprensible, Bompastor fue cautelosa con la delantera a partir de entonces. Sus minutos se limitaron a breves apariciones desde el banquillo, y sus primeras titularidades llegaron en dos partidos consecutivos con Australia en octubre. La primera titularidad de Kerr con el Chelsea tras la lesión se produjo un par de semanas después, contra el St. Pölten en la Liga de Campeones, a la que siguieron otras seis antes de su última aparición en enero. En esos siete partidos, la australiana marcó siete goles.

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  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    De vuelta al banquillo

    Sin embargo, en los cuatro partidos que han seguido a esa última titularidad —que se produjo en la derrota ante el Arsenal hace dos meses—, Kerr ha vuelto a salir desde el banquillo, ya que Bompastor ha optado por alinear de inicio a Thompson o a James en la punta del ataque. En ocasiones ha funcionado, con James mostrándose especialmente eficaz en un papel de libre movimiento, pero ha habido partidos en los que el Chelsea ha carecido de estructura en ataque y, como consecuencia, las jugadoras se han estorbado entre sí con frecuencia.

    Cuando Kerr ha saltado al campo, esos problemas se han mitigado a menudo, mientras que su impacto goleador desde el banquillo en la victoria de la FA Cup sobre el Man Utd el mes pasado fue un recordatorio de los momentos decisivos que puede aportar con solo estar en el campo, gracias a su instinto de goleadora.

  • Sam Kerr Caitlin Foord Australia Women 2026Getty Images

    Una Copa de Asia increíble

    Esa fue la última aparición de Kerr con el Chelsea antes de la Copa de Asia, donde brilló con luz propia. Aparte de la victoria en la fase de grupos contra Irán, en la que dio una asistencia, la jugadora de 32 años marcó en todos los partidos que disputó Australia hasta llegar a la final, y sus goles contra Filipinas, Corea del Norte y China fueron decisivos para la victoria.

    Durante un periodo de 21 días, Kerr también fue titular en los seis partidos de las Matildas, completando los 90 minutos en todos menos uno de ellos. Supo hacer frente a la carga de trabajo y aportó lo que su selección necesitaba, todo ello mientras soportaba la presión que conlleva ser la capitana y la jugadora estrella de la selección anfitriona.

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Sam Kerr en su mejor momento

    Muchos de los momentos más destacados de Kerr también recordaron a la Kerr de siempre. Demostró su instinto goleador con el cabezazo contra Filipinas, y su calidad en el remate brilló en los goles contra Corea del Sur y Corea del Norte, donde además demostró una gran capacidad de anticipación para crear la oportunidad de su remate contra esta última. El gol contra China, que clasificó a Australia para la final de la Copa de Asia, fue un ejemplo del gran movimiento de Kerr, rematado con un remate sereno desde un ángulo cerrado con su pierna menos buena.

    En declaraciones previas al torneo, la delantera admitió que solo se sentía «al 85 %» tras tanto tiempo de baja. «No quiero decir que esté al 100 todavía», afirmó. «Aún no he tenido uno de esos partidos en los que me haya sentido completamente yo misma».

    Cuando se le recordaron esos comentarios tras su actuación decisiva contra Corea del Norte en cuartos de final, y se le preguntó en qué punto se sentía ahora, respondió que se trataba «más de confianza y sensaciones» que de algo físico. «Ahora es más un juego mental que otra cosa», añadió Kerr. «Pero goles como los de esta noche y victorias como la de esta noche realmente me ayudan a ganar confianza».

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Devolución puntual

    Tras marcar otro gol en el siguiente partido de Australia, que clasificó a las Matildas para la final de la Copa de Asia, la confianza de Kerr debería estar un poco más alta ahora que regresa a Inglaterra, a pesar de que su equipo acabó perdiendo ante Japón en una reñida final. Puede que aún no se encuentre en la cima absoluta de su carrera, pero eso se debe también a que esa cima es de un nivel de talla mundial, el mejor del fútbol. Donde se encuentra ahora sigue siendo un lugar muy, muy bueno, como han demostrado sus recientes actuaciones.

    Eso debería ser una gran noticia para el Chelsea. La confianza de las Blues está más alta tras la victoria en la final de la Copa de la Liga sobre el Manchester United a principios de este mes, y ver a Kerr regresar al club esta semana, junto a la lateral australiana Ellie Carpenter, supondrá un impulso adicional.

    Además, llega en el momento oportuno, ya que el equipo de Bompastor se encuentra en plena eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Arsenal, el actual campeón de Europa, que les endosó un 3-1 en el Emirates Stadium el martes por la noche. La defensa del título de la Superliga Femenina no ha salido según lo previsto, pero, si logran remontar una desventaja de dos goles como hicieron en los cuartos de la UWCL el año pasado, aún pueden aspirar a la gloria europea y a la FA Cup, además de la necesidad de cerrar la campaña liguera con fuerza para asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Para lograr todo eso, el Chelsea tendrá que rendir en los momentos importantes, algo en lo que Kerr puede ayudar.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Listos para un gran final

    Es poco probable que Kerr sea titular en el partido de este fin de semana contra el Aston Villa. Esto se debe a que la delantera tuvo problemas logísticos para regresar a casa desde Sídney, donde se disputó la final de la Copa de Asia la semana pasada, por lo que no aterrizó en Inglaterra hasta después de la derrota por 3-1 del Chelsea ante el Arsenal el martes por la noche. Pero ahora le esperan partidos importantes y muy seguidos al Chelsea, sobre todo con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y con Ramírez fuera, Macario a punto de marcharse yBeever-Jones de nuevo lesionada, es vital que Bompastor aproveche al máximo las cualidades de talla mundial de Kerr y le vuelva a dar oportunidades como titular.

    La semana pasada, The Athletic informó de que Kerr tiene previsto abandonar el Chelsea al final de esta temporada. La australiana queda libre este verano y hay mucho interés por parte de clubes de Estados Unidos, donde batía récords a mansalva antes de su fichaje por Inglaterra a finales de 2019. Parece que estos dos próximos meses serán los últimos para ella con las Blues.

    Pero, aunque Kerr quizá no sea el futuro de este equipo, sigue siendo una pieza fundamental del presente. Si el Chelsea quiere terminar esta temporada con éxito y compensar sus carencias en la WSL, es absolutamente vital que aproveche el gran estado de forma de Kerr. Como reiteraron sus actuaciones en la Copa de Asia, estamos hablando de una de las mejores delanteras del planeta, alguien con un historial excepcional en los partidos importantes, capaz de decidir títulos. El Chelsea necesita ser más implacable para terminar la temporada por todo lo alto y Kerr puede ayudar precisamente en eso.

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