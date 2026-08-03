¿Qué relación tienen España y Argentina? Ancelotti lidera una revolución total en Brasil

Tras bajar el telón sobre el Mundial 2026 y superar el shock de la eliminación temprana, Brasil ha vuelto al trabajo.

El diario As señaló, en un informe, que la Federación Brasileña se prepara, en colaboración con el entrenador italiano Carlo Ancelotti, para lanzar una revolución integral con el inicio del nuevo ciclo.

La vieja guardia irá cediendo el paso, de forma gradual, a una nueva generación, mientras se espera que los nuevos líderes de la selección de la samba asuman sus responsabilidades a partir del próximo mes de septiembre, durante el siguiente parón internacional.

La tarea no será fácil, ya que la selección brasileña llegó a sus niveles más bajos y necesita una reestructuración profunda que casi arranca desde los cimientos. Pero Ancelotti está preparado para esta misión.

El plan de Brasil pasa por la continuidad de Ancelotti al frente de la dirección técnica de la selección absoluta, por lo que se le renovó la confianza, antes y después del Mundial, con un contrato que se extiende hasta el año 2030.

Esto se debe a que la Federación Brasileña, que asegura haber aprendido de los errores del pasado, considera que la estabilidad es la clave, y quiere dar continuidad al proyecto del entrenador italiano, o más bien lanzarlo de forma completa y definitiva.