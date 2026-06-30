El jugador, con 59 partidos con la selección, criticó la falta de cohesión en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.
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«Que reciba lo que él y el equipo se merecen»: un exjugador de la selección nacional critica sin piedad a Julian Nagelsmann
«La pasión nace del espíritu de equipo, de la unión y la confianza en los compañeros. Con este entrenador nunca he visto eso», afirmó Hamann como comentarista de RTE.
El rendimiento de la selección alemana ha sido «decepcionante» durante todo el Mundial. «Ya fue así en la Eurocopa, lo fue en la fase de clasificación y ahora también en este torneo». El supuesto buen ambiente oficial nunca se transmitió al exterior. «Hablar es fácil. Nunca pareció un equipo unido», añadió Hamann. Y eso, en última instancia, fue lo que hizo fracasar a Nagelsmann: «Esa es, en realidad, la tarea del entrenador».
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Hamann no tiene piedad de Nagelsmann ni de la selección alemana
El exfutbolista de 52 años criticó al seleccionador por no esforzarse lo suficiente en elegir a los jugadores adecuados. Nagelsmann apenas acudió a Milán para ver a Yann Bisseck ni a Brentford para observar a Kevin Schade.
«Hubo partidos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, en enero la Copa Africana de Naciones, donde podía haber visto a Costa de Marfil y a otros posibles rivales, y también el Mundial de Clubes del año pasado, para hacerse una idea de la situación. Todos los demás entrenadores —Tuchel, Deschamps— estuvieron allí. El nuestro no», protestó Hamann.
Por eso, su compasión por Nagelsmann y los jugadores es limitada. «Él y el equipo han recibido lo que se merecían. Mañana se van a casa», afirmó el exjugador de la selección nacional.
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Alemania cae de forma inesperada ante Paraguay en los dieciseisavos de final
La selección alemana quedó eliminada del Mundial el lunes tras perder 3-4 en los penaltis contra Paraguay. Es su tercer fracaso seguido en un Mundial tras ser eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022.
Pese a la eliminación, el seleccionador Nagelsmann se mostró combativo tras el partido y descartó dimitir de momento: «Estoy dispuesto si así se quiere; y si no se quiere, hay que decírmelo», declaró en MagentaTV.
Recibió de inmediato el respaldo del director deportivo, Rudi Völler, quien se pronunció a favor de que Nagelsmann continuara como seleccionador: «Lo considero un entrenador de primer nivel. Creo que sigue siendo el adecuado. No estoy solo en la DFB, pero sigo pensando que es la persona correcta en el lugar correcto. Debemos recomponernos y luego hablar».