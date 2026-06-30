«Que reciba lo que él y el equipo se merecen»: un exjugador de la selección nacional critica sin piedad a Julian Nagelsmann

El exfutbolista de 52 años criticó al seleccionador por no esforzarse lo suficiente en elegir a los jugadores adecuados. Nagelsmann apenas acudió a Milán para ver a Yann Bisseck ni a Brentford para observar a Kevin Schade.

«Hubo partidos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, en enero la Copa Africana de Naciones, donde podía haber visto a Costa de Marfil y a otros posibles rivales, y también el Mundial de Clubes del año pasado, para hacerse una idea de la situación. Todos los demás entrenadores —Tuchel, Deschamps— estuvieron allí. El nuestro no», protestó Hamann.

Por eso, su compasión por Nagelsmann y los jugadores es limitada. «Él y el equipo han recibido lo que se merecían. Mañana se van a casa», afirmó el exjugador de la selección nacional.