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«¿Qué quieres decir con dimitir?!»: Archie Brown se queda totalmente incrédulo cuando una entrevista postpartido da un giro salvaje
Brown brilla mientras el Fenerbahçe frena a la Roma
El lateral inglés Archie Brown firmó una actuación de Jugador del Partido en el regreso del Fenerbahce a la UEFA Champions League, con un empate 1-1 ante la Roma. Bryan Cristante abrió el marcador para los visitantes con un disparo raso desde 20 yardas en la primera parte.
Poco después de la reanudación, Brown, de 24 años, picó el balón por encima de Mile Svilar tras un inteligente pase de Mason Greenwood para igualar el marcador.
A pesar de la presión de la segunda parte y de la entrada de Romelu Lukaku desde el banquillo, ninguno de los dos equipos pudo encontrar el gol de la victoria en los últimos minutos.
- ZUMA Press Wire
Defensa inglés, atónito por la salida del entrenador
Mientras los jugadores celebraban el resultado en el vestuario, el veterano entrenador Ismail Kartal entró en su rueda de prensa y anunció inesperadamente su dimisión. La noticia le llegó a Brown en directo en la zona mixta, cuando los periodistas dieron la noticia durante su entrevista posterior al partido.
Las cámaras captaron la confusión total en el rostro del exjugador de la academia del Derby County, mientras se giraba hacia el intérprete del equipo.
"¿Cómo que dimite? ¿Qué? ¿Como entrenador? ¡No tenía ni idea de esto!", exclamó Brown, incrédulo.
El giro presidencial añade más dramatismo en Estambul
El caos posterior al partido dio otro giro dramático poco después del anuncio de Kartal. El presidente del Fenerbahce, Aziz Yildirim, intervino de inmediato y rechazó públicamente aceptar la declaración de dimisión del entrenador en un intento de convencerle para que se quedara.
Centrándose estrictamente en su actuación sobre el terreno de juego ante la UEFA, Brown elogió la reacción del equipo en la segunda parte contra una oposición de alto calibre.
"Estoy muy feliz, fue un gol importante y lo merecimos", declaró Brown. "Tuvimos muchas ocasiones y probablemente deberíamos haber ganado. Cuando hicimos clic, controlamos gran parte de la segunda parte".
- Getty Images
El Fenerbahçe centra ahora su atención en el Aston Villa
Con la incertidumbre administrativa aún presente, el Fenerbahçe debe reagruparse antes de una exigente serie de partidos. El conjunto turco continuará su campaña europea el 14 de octubre con una visita para medirse a un equipo de la Premier League, el Aston Villa.
Brown sigue confiando en que su actuación en la segunda parte contra la Roma da al equipo una base sólida sobre la que construir en la competición.
«Fue un partido difícil contra un buen equipo con muchos jugadores de calidad», añadió Brown. «Es algo sobre lo que construir, seguro. Pasamos al siguiente para intentar conseguir tres puntos».
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