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«Qué preguntas más malas»: Christian Pulisic, estrella del AC Milan y de la selección estadounidense, «no está preocupado» por su sequía goleadora de 2026 de cara al Mundial
El rostro de la nación
A pocos meses de que Estados Unidos coorganice el Mundial 2026, Pulisic acapara los focos como estrella de la selección. Hace poco apareció en la portada de *Time*, reconocimiento que subraya su papel de pionero del fútbol estadounidense en Europa. Pero este respaldo mediático llega mientras el delantero del AC Milan afronta críticas por su actual sequía goleadora.
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Aceptar la mala racha
Cuando larevista *Time*le preguntó cómo superaría su bache de 2026 —sin marcar con su club ni con la selección este año—, Pulisic respondió de forma brusca y desafiante. Restó importancia a su sequía goleadora y afirmó: «Mi intención es marcar goles. Qué preguntas más malas. No me preocupa, tío».
Silenciar el ruido
Al recordar contratiempos pasados, como su exclusión de la Copa Oro en junio, Pulisic explicó su frustración por la actual sequía de goles: «Fue un momento difícil, porque siempre he respondido en la cancha. Ahora estoy de descanso, la gente habla y yo no puedo salir a callarlos con goles.
Lo que me emociona es ir al arco, crear ocasiones y marcar. Hacer lo demás —defender, correr— está bien, pero mi alegría es crear y anotar».
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Soñando con la gloria mundial
Estados Unidos inicia su camino en el Mundial frente a Paraguay en el SoFi Stadium el 12 de junio, con Pulisic liderando el equipo en casa. A pesar de evitar promesas concretas sobre el torneo, el jugador de 27 años subraya que conservar la fe de su infancia es clave para la selección. Concluyó: «Simplemente no es mi forma de actuar. Pero por la noche, en la cama, me imagino levantando el trofeo. Lo hacía de niño y no voy a dejar de hacerlo. Hay que creer: ¿por qué no?».