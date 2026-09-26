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«¡Que ponga su carrera en pausa!»: instan a la estrella del PSG Achraf Hakimi a apartarse después de que se confirmara el juicio por violación
Hakimi se enfrentará a una fecha de juicio en 2027
Hakimi será juzgado en 2027 acusado de violación, según Foot01. El internacional marroquí ya ha agotado sus últimos recursos legales, lo que hace inevitable su comparecencia ante el tribunal. Los presuntos hechos ocurrieron en febrero de 2023, con un juicio formalizado en agosto de 2025 tras el proceso judicial.
Ahora que todos los recursos han sido rechazados, el lateral derecho se enfrenta a un importante escrutinio judicial mientras sigue representando al club francés. La decisión judicial ha provocado un amplio debate en el fútbol francés sobre si el jugador debe seguir en activo con su club.
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Un tertuliano pide la suspensión inmediata de la carrera
El procedimiento judicial en curso ha provocado una fuerte reacción del tertuliano francés Poncet en el medio RMC. En declaraciones en Les Grandes Gueules, el controvertido comentarista sostuvo que Hakimi no debería estar jugando mientras espera el juicio.
Poncet, que se declara abiertamente seguidor del PSG, recalcó que la ética debe tener prioridad sobre los intereses deportivos. Afirmó con rotundidad que el defensa debería apartarse del fútbol para centrarse en su defensa.
«Mi amor por el PSG no puede ser más fuerte que mis valores», explicó Poncet. «La carrera de Achraf Hakimi debería quedar en suspenso. Tiempo para que tenga lugar el juicio, tiempo para que él se defienda».
Las dificultades de rendimiento y la presión fuera del campo
Más allá de los argumentos morales, Poncet sugirió que los problemas legales fuera del campo podrían estar afectando ya al rendimiento de Hakimi sobre el césped. El lateral derecho ha soportado una carga de partidos importante junto con una campaña irregular en el Mundial.
«También vemos que ha estado menos bien desde hace unos meses, así que eso debe de estar rondándole la cabeza», añadió Poncet. «También tomé postura en el caso [Gerard] Depardieu, así que tengo que ser coherente y aplicar la misma lógica a Hakimi. Ahora mismo, debería apartarse y esperar a su juicio. Tras numerosos recursos, sigue camino de los tribunales. Una vez agotadas todas las vías de recurso, hay que afrontar el juicio».
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La temporada del PSG continuará con Hakimi
Con el juicio previsto para 2027, el defensa marroquí afronta una larga espera hasta su día ante el tribunal. Se espera que el PSG siga utilizando al lateral derecho en sus partidos nacionales y europeos en curso. La situación sigue siendo una distracción incómoda para todas las partes implicadas, mientras Hakimi compagina su carrera profesional con los próximos procedimientos judiciales.
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