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¿Qué ocurrió entre bastidores? Argelia cierra el caso de Xavi

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La escuela española sigue siendo el objetivo

La Federación Argelina de Fútbol comenzó a moverse con rapidez para resolver el asunto del nuevo director técnico de la selección, tras alcanzar un acuerdo preliminar para rescindir el contrato del bosnio Vladimir Petkovic, con la mirada puesta en un nombre de peso antes de que las negociaciones chocaran con un obstáculo económico.

Informes argelinos señalaron que la Federación Argelina de Fútbol llegó a un acuerdo preliminar con el entrenador bosnio Vladimir Petkovic para rescindir su contrato, a cambio de una compensación equivalente a tres meses de su salario, como paso previo al anuncio oficial de su salida.

  • Fase de tanteo

    Según el sitio argelino "La Gazette du Fennec", los responsables de la federación comenzaron de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador, y el primer paso fue contactar con el español Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, para sondear la posibilidad de que asumiera la dirección de la selección de Argelia.

    El informe señaló que la federación argelina buscaba fichar a un entrenador perteneciente a la escuela española para iniciar una nueva etapa, tras la eliminación de la selección en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

    Añadió que la idea de contratar a Xavi habría representado un mensaje contundente tanto en el plano deportivo como en el mediático, aunque las negociaciones no fueron más allá de la fase de tanteo.

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  • Una fuente cercana al caso, según el mismo portal, aclaró que las exigencias económicas de Xavi superaron con creces el techo que la Federación Argelina puede destinar al salario del seleccionador nacional, lo que llevó al presidente de la federación, Walid Sadi, a cerrar el expediente rápidamente.

    Pese a ello, la Federación Argelina no ha cambiado su orientación, pues sigue prefiriendo la contratación de un entrenador español.

    En este contexto, la Dirección Técnica Nacional celebra el jueves una reunión del órgano técnico nacional para estudiar una serie de currículums, con el fin de seleccionar a tres candidatos y elevarlos a la Federación Argelina, que decidirá la identidad del nuevo entrenador de Argelia.

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