¡Qué nombre tan sorprendente! Dietmar Hamann habría convocado a otros defensas centrales para los partidos amistosos de la selección alemana

«No hace falta discutir sus cualidades. El hecho de que en Colonia no siempre sea titular no debe utilizarse en su contra», afirmó Hamann al referirse a El Mala. «Ha marcado nueve goles con el Colonia y su evolución es cada vez mejor. No veo ningún motivo para no llevarlo».

Bisseck, por su parte, es alguien a quien se puede «poner arriba» si se necesita un gol en los últimos minutos. «Desde diciembre vuelve a ser titular en el Inter. Es increíblemente fuerte de cabeza y sabemos lo importantes que son las jugadas a balón parado. Me hubiera encantado tenerlo en la convocatoria», afirmó Hamann.