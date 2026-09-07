Tras firmar cifras notables en el apartado de contribuciones de gol la temporada pasada, Olise desempeñó un papel destacado para Francia en su camino hasta las semifinales del Mundial de 2026. Fue durante ese torneo cuando se intensificaron las conversaciones sobre un posible cambio a España.

El gigante de LaLiga, el Real Madrid, es famoso por su política de fichajes de «Galácticos», y se dice que considera que un delantero de 24 años que está llamando la atención en Alemania encajaría en ese perfil. En un momento dado se habló de una oferta récord de 223 millones de euros (192 millones de libras / 259 millones de dólares) que estaba siendo considerada, lo que habría superado el traspaso de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.

No se presentó ninguna oferta, y el Madrid centró en cambio su atención en el extremo marfileño Yan Diomande. Ahora mismo no hay un hueco inmediato para Olise en el Santiago Bernabéu. Eso no quiere decir que no vayan a producirse futuros acercamientos, o que el ex del Reading y del Crystal Palace no vaya a tener oportunidades de volver a brillar en la Premier League en algún momento.