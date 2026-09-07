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«Que no les tiemble el pulso cuando vean dinero»: por qué el Bayern de Múnich no teme las ofertas de traspaso por Michael Olise mientras un exinternacional francés hace una predicción sobre su futuro
Se plantea un movimiento de 223 millones de euros del Real Madrid por Olise
Tras firmar cifras notables en el apartado de contribuciones de gol la temporada pasada, Olise desempeñó un papel destacado para Francia en su camino hasta las semifinales del Mundial de 2026. Fue durante ese torneo cuando se intensificaron las conversaciones sobre un posible cambio a España.
El gigante de LaLiga, el Real Madrid, es famoso por su política de fichajes de «Galácticos», y se dice que considera que un delantero de 24 años que está llamando la atención en Alemania encajaría en ese perfil. En un momento dado se habló de una oferta récord de 223 millones de euros (192 millones de libras / 259 millones de dólares) que estaba siendo considerada, lo que habría superado el traspaso de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain en 2017.
No se presentó ninguna oferta, y el Madrid centró en cambio su atención en el extremo marfileño Yan Diomande. Ahora mismo no hay un hueco inmediato para Olise en el Santiago Bernabéu. Eso no quiere decir que no vayan a producirse futuros acercamientos, o que el ex del Reading y del Crystal Palace no vaya a tener oportunidades de volver a brillar en la Premier League en algún momento.
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Por qué el Bayern puede resistir el interés de LaLiga y la Premier League
Por ahora, sin embargo, el Bayern está preparado para rechazar cualquier intento. Preguntado por el mayor interés del Real Madrid y de los principales equipos de Inglaterra para sacar a Olise de Baviera, el exinternacional francés Sagna, que hablaba en asociación con Wiz Slots, dijo a GOAL: «Ahora tienen competencia, porque el Bayern es una institución.
«El Bayern no está condicionado por el dinero, no le asusta el dinero, no tiembla cuando ve dinero porque tiene estabilidad, tiene la disciplina alemana. Así que, venga quien venga con dinero, no le impresiona.
«Este podría ser el reto para cualquier club que intente acercarse a él, porque es un club con dinero. Además, el Bayern es un gran club y no es un mal club, es muy respetado, es querido. Está teniendo un gran impacto, el equipo le va perfectamente, así que no lo veo marchándose».
El Bayern no tiene planes de separarse de su superestrella mundial
El excentrocampista del Bayern Dietmar Hamann dijo recientemente a GOAL al hablar sobre el mismo tema: «Le quedan dos o tres años. Uli Hoeness dijo categóricamente que no hay ninguna posibilidad porque siempre recalcan que no son un club vendedor. Solo venden jugadores cuando quieren vender jugadores.
«Ha sido el jugador más destacado. No tienen ninguna intención ni el más mínimo interés. Si el jugador va al Bayern de Múnich y dice: “Quiero irme”, entonces podría ser una propuesta distinta, podría ser un escenario diferente».
Sobre la posibilidad de que se pague una cifra récord por un traspaso, el exdelantero de Francia Louis Saha dijo anteriormente a GOAL: «Son cifras absolutamente disparatadas. Pero sí creo que merece ese tipo de elogios y debates, porque lo que el chico ha hecho en el espacio de uno o dos años es increíble.
«Hay que recordar que era como jugar para el Crystal Palace y no creo que la gente haya entendido realmente ese tipo de talento. Y esta también es una historia bonita, porque alguien de quien se podía decir que era indolente, que no le importaba, que quizá no amaba el fútbol como nosotros, ha hecho callar a todo el mundo y ha dicho: “Escuchad, cuando lo haces con tu propia identidad, puedes hacer cosas increíbles”. Y ahora la gente le persigue como loca. Es precioso».
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Cuando expire el contrato de Olise en el Allianz Arena
El Bayern tiene a Olise atado con contrato hasta 2029, por lo que no está bajo ninguna presión para desprenderse de uno de sus activos más preciados. Esperará que la estrella nacida en Londres pase varios años más en Múnich.
Será consciente de que rivales con grandes recursos económicos siguen muy de cerca lo que ocurre en Alemania, pero es un aspirante habitual a la Champions League por derecho propio y creerá que su ambición colectiva puede igualar la de cualquier individuo.
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