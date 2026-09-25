«¡Qué máquina!» Jude Bellingham, nombrado Jugador del Año de Inglaterra tras un récord histórico en el Mundial

El centrocampista del Real Madrid Bellingham se ha asegurado el premio a Jugador del Año de la selección masculina de Inglaterra por segundo año consecutivo, tras imponerse en una votación pública después de una sobresaliente campaña internacional. El galardón supone un merecido reconocimiento para un jugador que se ha consolidado rápidamente como el indiscutible motor del combinado nacional.

Al reaccionar al reconocimiento, el centrocampista no tardó en expresar su gratitud por el apoyo constante de la afición de Inglaterra. «Se siente genial», dijo Bellingham. «Obviamente, es un gran honor volver a ser reconocido por los aficionados. No es algo en lo que pienses cuando juegas para tu país, pero obviamente es un bonito añadido al gran verano que tuvimos».