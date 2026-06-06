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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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¡Qué mala suerte! Lennart Karl, el desafortunado de este Mundial, se lesionó tras el entrenamiento de la selección alemana

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L. Karl

El internacional Lennart Karl (18) sufrió una grave lesión muscular tras el entrenamiento oficial del viernes que le impedirá participar en el Campeonato Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario «Bild», tras el último entrenamiento oficial antes del partido de preparación para el Mundial contra Estados Unidos, coanfitrión del torneo, el sábado, Karl se quedó a entrenar más tiempo con otros jugadores.

  • Tras el entrenamiento con la selección alemana, el delantero del Bayern se quedó trabajando en remates a puerta. En el último intento, sintió un pinchazo en los aductores y se dio cuenta de que se había lesionado. El vicecapitán Antonio Rüdiger (33) lo ayudó a retirarse al vestuario.

    El seleccionador Julian Nagelsmann (38) lo confirmó en rueda de prensa: «Por desgracia, Lenny se ha lesionado hoy en el entrenamiento. Tendremos que esperar, pero no pintaba bien». Tras ser trasladado al hospital, la resonancia confirmó el diagnóstico: rotura de fibras que le excluye del Mundial.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Al igual que Lennart Karl, Serge Gnabry también sufrió una lesión desafortunada.

    En la selección nacional no suele haber sesiones de tiro a puerta tras el entrenamiento. Sin embargo, Nagelsmann explicó en la rueda de prensa de la convocatoria de la DFB que esos ejercicios son la razón por la que llevó a Estados Unidos a Jonas Urbig (22), compañero de club de Karl, como «portero de entrenamiento»: «Los jugadores quieren seguir chutando a puerta 45 minutos tras cada sesión; no siempre se les deja, pero a veces sí. Así que repartir la carga entre varios es útil. Por eso Jonas está aquí, y se lo ha ganado».

    En este contexto, resulta amargo que el centrocampista del Bayern, Serge Gnabry, sufriera a mediados de abril una grave rotura de aductores durante un entrenamiento, lo que finiquitó su temporada y su sueño de jugar la fase final del Mundial.

    Gnabry se lastimó durante un ejercicio de tiros, como explicó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany: «Fue una gran desgracia. Ocurrió durante una tanda de penaltis. Nos sorprendió a todos».

  • La convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubDorsal
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaAleksandar PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroAssan OuedraogoRB Leipzig25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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