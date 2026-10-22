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¿Qué lugar ocupa Luis Suarez frente a Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski y Karim Benzema en la generación dorada de delanteros? Gus Poyet da su opinión
De Nacional a Liverpool pasando por los Países Bajos
Suarez abandonó su país natal en 2006, tras despuntar en Nacional, y puso rumbo a los Países Bajos. Allí se labró una reputación en Groningen, donde le bastó una temporada de 15 goles para llamar la atención del Ajax.
Pasó tres años y medio en Ámsterdam, con una cifra de goles que aumentó año tras año. Marcó 49 tantos en la temporada 2009-10, lo que llevó al Liverpool a pagar 23 millones de libras (31 millones de dólares) por él durante el mercado de fichajes de enero de 2011.
Se ganó la condición de leyenda en Anfield, con 82 goles para el Liverpool en 133 partidos. Fue nombrado mejor jugador del año por la FWA y la PFA en la temporada 2013-14. Su etapa en Merseyside, llena de acontecimientos, terminó cuando se unió a Lionel Messi y compañía en el Barcelona.
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Formó parte de la «MSN» del Barcelona junto a Messi y Neymar
Mientras jugaba a la sombra de un argentino considerado el mejor de todos los tiempos en el Camp Nou, Suarez marcó 198 goles con el Barcelona, incluidos 59 en la temporada 2015-16, y formó parte del letal tridente «MSN» junto a Messi y Neymar, con el que celebró títulos de La Liga y la Champions League.
Ahora ha vuelto a estar junto a Messi en el Inter Miami, campeón de la MLS Cup, y a sus 39 años sigue siendo decisivo en ataque en Florida. Sus problemas de rodilla se gestionan con cuidado y la opinión general es que la retirada no está lejos para un futbolista que disputó 143 partidos con su selección.
¿Cómo se recordará a Suarez entre esa generación dorada de delanteros temibles? Su talento está a la altura del de Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic y Sergio Aguero.
¿Cómo se sitúa Suarez frente a Kane, Lewandowski y compañía?
Preguntado por el lugar que ocuparía su compatriota en ese grupo, el exinternacional uruguayo Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, la fuente de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «Para mí, es especial porque representa lo que somos los uruguayos: locos por el fútbol, bastante alocados. No sabemos hacer otra cosa que ganar. Haremos lo que sea para ganar, y cuando digo lo que sea, es lo que sea, como sabéis.
»Ha estado en todas partes. Ha sido un jugador increíble y, como decía, lo valoramos muchísimo porque nos representa muy bien. No hay mucha gente en Uruguay que tenga la oportunidad de disputar un último partido con el estadio lleno y con su familia presente, y Luis es uno de ellos.
»Es especial. Los demás son grandes jugadores, sin ninguna duda. Han tenido carreras increíbles, pero para los uruguayos hay un componente emocional cuando se trata de Luis Suarez».
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Suarez, estrella del Inter Miami, se acerca a los 550 goles a nivel de clubes
Suarez ha superado los 900 partidos a nivel de clubes y está a solo cuatro goles de alcanzar los 550 en total. Es el máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos, un récord que debería mantenerse durante muchos años.
Lewandowski es ahora un rival directo en Estados Unidos, donde el prolífico delantero polaco juega en el Chicago Fire, mientras que Benzema es agente libre tras acordar la rescisión de su contrato con el Al-Hilal de la Saudi Pro League. Kane, por su parte, es uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026 después de marcar 73 goles con el Bayern de Múnich e Inglaterra la temporada pasada.
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