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¿Qué lugar ocupa Jordan Pickford entre los grandes porteros de Inglaterra? Peter Shilton, poseedor del récord, sitúa al actual número uno por delante de Gordon Banks, David Seaman y compañía
Banks, Shilton, Seaman y Hart: Pickford sigue sus pasos
Entre 1970 y 1990, periodo en el que ganó dos Copas de Europa con el Nottingham Forest y jugó una semifinal del Mundial, Shilton disputó 125 partidos con Inglaterra pese a la competencia de otra leyenda: Ray Clemence, del Liverpool y el Tottenham.
Antes de que Shilton se hiciera con la titularidad, otro pilar del Leicester —Banks, con 73 partidos internacionales— había ayudado a Inglaterra a conquistar el título mundial en 1966. A finales de los 80 emergió Seaman, campeón con el Arsenal, quien cedió el testigo a David James y Joe Hart.
Nadie ha alcanzado sus 125 partidos —aunque se espera que Harry Kane lo logre—, y su marca de 66 encuentros sin encajar gol parece inalcanzable.
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¿Qué lugar ocupa Pickford entre los porteros legendarios de Inglaterra?
Al ser preguntado sobre el lugar que ocupa la estrella del Everton Pickford —con 85 internacionalidades— en la jerarquía de la selección inglesa, Shilton —en colaboración con Lynx Fine Fragrance y su campaña «The Official Makeup»— declaró a GOAL: «Creo que es el mejor desde que yo dejé la selección. Ha llegado a semifinales de un Mundial y ha parado penaltis. Aún le queda mucho por recorrer en su carrera.
«Probablemente esté entre los mejores. Lo situaría entre los mejores. David Seaman le pisa los talones, pero, en general, creo que es el mejor desde mi época».
Récord de porterías a cero: ¿Podrá Pickford alcanzar a Shilton en el ranking de porterías a cero?
Pickford solo tiene 32 años, así que podría superar el récord de partidos sin encajar gol de Shilton. Al preguntarle por esa marca histórica, uno de los mejores futbolistas del mundo comentó: «Algunos equipos a los que se enfrentan ahora son lo que llamo “partidos fáciles” o “en los que es sencillo dejar la portería a cero”. ¡Nosotros no tuvimos muchos así!
Siento gran respeto por Jordan. Le he visto crecer desde niño y madurar. Me gusta que se haga oír, que exija a la defensa, que anime y asuma responsabilidades.
Hay que jugar como un jugador de campo, y él es brillante lanzando pases de 50 yardas a delanteros o centrocampistas; su precisión es increíble.
Su historial de paradas de penaltis es muy bueno. Hoy reciben mucha más información de los ojeadores que analizan a los lanzadores antes del partido; probablemente tengan una lista con quién lanza y hacia dónde.
Con los lanzadores de penaltis pasa lo mismo: ya no se ven nervios; todos parecen programados para concentrarse y respirar. Antes había más incertidumbre; ahora el entrenamiento marca la diferencia».
Pickford y la selección inglesa volverán a la acción el martes en el Mundial, cuando enfrenten a Ghana en el Grupo L en el Gillette Stadium de Foxborough; Thomas Tuchel y su equipo confían en evitar sorpresas tras vencer 4-2 a Croacia en su debut.
- Lynx
La alineación oficial: Shilton brilló en un inolvidable partido del Mundial de 1986.
Shilton, protagonista del momento más polémico del fútbol, ha decidido pasar página. En un gesto de reconciliación impulsado por Lynx Fine Fragrance, Shilton estrechó la mano de una mascota que representaba ese instante de la Copa del Mundo de la FIFA 1986. Este momento, llamado «The Official Makeup», marca la primera vez que Shilton deja atrás la controversia.
«The Official Makeup» se celebró en el campo del Chelmsford FC, cerca de la ciudad natal de Peter, y Lynx trajo en avión desde Argentina a su mascota —parte del patrocinio de la marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026™— hasta Chelmsford para esta histórica reconciliación. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rencores 0.