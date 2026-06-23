¿Qué lugar ocupa Jordan Pickford entre los grandes porteros de Inglaterra? Peter Shilton, poseedor del récord, sitúa al actual número uno por delante de Gordon Banks, David Seaman y compañía

Pickford solo tiene 32 años, así que podría superar el récord de partidos sin encajar gol de Shilton. Al preguntarle por esa marca histórica, uno de los mejores futbolistas del mundo comentó: «Algunos equipos a los que se enfrentan ahora son lo que llamo “partidos fáciles” o “en los que es sencillo dejar la portería a cero”. ¡Nosotros no tuvimos muchos así!

Siento gran respeto por Jordan. Le he visto crecer desde niño y madurar. Me gusta que se haga oír, que exija a la defensa, que anime y asuma responsabilidades.

Hay que jugar como un jugador de campo, y él es brillante lanzando pases de 50 yardas a delanteros o centrocampistas; su precisión es increíble.

Su historial de paradas de penaltis es muy bueno. Hoy reciben mucha más información de los ojeadores que analizan a los lanzadores antes del partido; probablemente tengan una lista con quién lanza y hacia dónde.

Con los lanzadores de penaltis pasa lo mismo: ya no se ven nervios; todos parecen programados para concentrarse y respirar. Antes había más incertidumbre; ahora el entrenamiento marca la diferencia».

Pickford y la selección inglesa volverán a la acción el martes en el Mundial, cuando enfrenten a Ghana en el Grupo L en el Gillette Stadium de Foxborough; Thomas Tuchel y su equipo confían en evitar sorpresas tras vencer 4-2 a Croacia en su debut.