Varios medios argentinos coinciden en que el defensa Jesús David Emiliano Endrizzi gritó «bomba» dentro de un avión de San Salvador de Jujuy a Buenos Aires justo antes del despegue, provocando pánico entre los pasajeros.
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¡Qué locura! Un futbolista profesional amenaza con una bomba a bordo de un avión
Se informa que el incidente, que parecía una «broma», ocurrió cuando Gimnasia de Jujuy viajaba a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional.
Un vídeo difundido en redes muestra al jugador esposado y retirado del avión por las fuerzas de seguridad ante la mirada de los pasajeros. Testigos aseguran que Endrizzi dijo: «Todo va a explotar», lo que agravó la situación.
La amenaza de bomba obligó a evacuar el avión, que luego fue registrado. No había riesgo real, pero el incidente provocó retrasos que afectaron a unos 1.000 pasajeros.
El club se plantea rescindir el contrato tras una amenaza de bomba
En un comunicado, la aerolínea afectada, flybondi, informó que ya aplicó las medidas de seguridad necesarias tras el incidente y evalúa demandar a los responsables.
Gimnasia de Jujuy informó que colaborará con las autoridades para resolver el caso cuanto antes. El presidente Walter Morales amenazó con rescindir el contrato del defensa de 32 años por conducta perjudicial.