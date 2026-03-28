«¡Qué locura!» - Por qué Mohamed Salah no completará su sensacional regreso a la Roma

El vínculo entre Salah y la Roma sigue siendo increíblemente fuerte, casi una década después de que cambiara la capital italiana por Merseyside. Durante su etapa de dos años con los Giallorossi, de 2015 a 2017, el delantero se convirtió en uno de los favoritos de la afición y se consolidó como uno de los mejores talentos ofensivos de Europa. Ahora que su salida de Anfield es una realidad, los informes en Inglaterra sugieren que la Roma se encuentra entre las opciones que está barajando el jugador de 33 años. La idea de que Salah regrese al lugar donde comenzó su ascenso mundial es un sueño para muchos aficionados de la Roma, pero el paso del deseo sentimental a un contrato formal está plagado de complicaciones.