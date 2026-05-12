¿Qué les depara el futuro a Marcus Rashford y Robert Lewandowski? Hansi Flick se pronuncia sobre el futuro de la pareja del Barcelona tras ganar La Liga

Mientras el inglés tiene una opción de compra, Lewandowski se acerca al final de su contrato. El veterano, que cumplirá 38 años en agosto, interesa a Arabia Saudí y Estados Unidos. Esta temporada lleva 18 goles y cuatro asistencias en 43 partidos. En total, ha jugado 190 partidos con el Barcelona, ha marcado 119 goles y ha dado 24 asistencias. Flick, que ya lo entrenó, añadió: «¿Qué puedo decir de Robert? He ganado todos los títulos con los clubes en los que he estado con él. Estoy orgulloso de ser su entrenador. Debemos analizar la situación y ver qué pasa la próxima temporada».