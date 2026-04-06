¿Qué le pasa a Antony? Manuel Pellegrini explica el preocupante bajón de forma de la estrella del Real Betis, mientras se desvanecen sus sueños de jugar el Mundial de Brasil

La paciencia de Pellegrini podría verse sometida a una nueva prueba ahora que los jóvenes talentos empiezan a llamar a la puerta en busca de un puesto en el once inicial. Contra el Espanyol, Pablo García, canterano del club, sustituyó a Antony y tuvo un impacto inmediato, al estrellar un balón en el larguero y estar a punto de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos. La energía y la franqueza del joven contrastaron radicalmente con la actuación poco brillante del brasileño.

Aunque es posible que García no desplace a Antony en el próximo partido de la Europa League del Betis contra el Braga, la presión va en aumento. El exjugador del Manchester United y del Ajax también se enfrenta a la difícil tarea de eclipsar a las demás opciones de banda derecha de las que dispone Brasil, entre las que se encuentran Endrick y Estevao Willian.