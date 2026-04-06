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¿Qué le pasa a Antony? Manuel Pellegrini explica el preocupante bajón de forma de la estrella del Real Betis, mientras se desvanecen sus sueños de jugar el Mundial de Brasil
Una preocupante sequía en Sevilla
Antony volvió a ofrecer una actuación mediocre este fin de semana, sin lograr inspirar al Real Betis en un frustrante empate a 0-0 contra el Espanyol. El extremo brasileño fue sustituido por Manuel Pellegrini en el minuto 66, mientras los verdiblancos se esforzaban por romper el empate, lo que supone su cuarta aparición consecutiva en liga sin anotar ningún gol ni dar ninguna asistencia. Aunque recientemente vio puerta en la goleada por 4-0 al Panathinaikos en la Europa League, ese tanto no basta para disipar la creciente preocupación. A pesar de sus respetables cifras de la temporada —12 goles y nueve asistencias en 37 partidos—, su influencia en los encuentros está disminuyendo en el peor momento posible para su carrera.
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«Un poco de todo» lo que falla en Antony
Tras el empate, Pellegrini se mostró sincero sobre las razones que explican las dificultades del jugador de 26 años, y señaló un problema persistente en la ingle. «¿Qué le pasa? Un poco de todo. En primer lugar, es un problema físico, porque no entrena todos los días», explicó el técnico del Betis. «En segundo lugar, tiene pubalgia y, si le hacemos jugar los 90 minutos, le resulta muy difícil recuperarse para el siguiente partido. En tercer lugar, esa misma pubalgia todavía le causa algunas molestias, pero uno siempre espera que haga cosas decisivas, como suele hacer. Tenemos que seguir tratándolo con mucho cuidado. No creo que esté en condiciones de completar los 90 minutos, como digo, porque eso le limita mucho para el siguiente partido».
Los sueños del Mundial en peligro
El momento en que se produce este bajón es desastroso para Antony, que lleva bastante tiempo sin ser convocado por la selección brasileña. La última vez que el extremo formó parte de la convocatoria de Brasil fue en mayo de 2025, donde se quedó en el banquillo sin llegar a jugar contra Ecuador y Paraguay. A solo unas semanas de que se dé a conocer, el 18 de mayo, la lista definitiva de 26 jugadores de Carlo Ancelotti, las posibilidades de que Antony se suba al avión con destino a Norteamérica son cada vez más escasas.
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Una competencia cada vez más reñida a nivel de clubes y de selecciones nacionales
La paciencia de Pellegrini podría verse sometida a una nueva prueba ahora que los jóvenes talentos empiezan a llamar a la puerta en busca de un puesto en el once inicial. Contra el Espanyol, Pablo García, canterano del club, sustituyó a Antony y tuvo un impacto inmediato, al estrellar un balón en el larguero y estar a punto de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos. La energía y la franqueza del joven contrastaron radicalmente con la actuación poco brillante del brasileño.
Aunque es posible que García no desplace a Antony en el próximo partido de la Europa League del Betis contra el Braga, la presión va en aumento. El exjugador del Manchester United y del Ajax también se enfrenta a la difícil tarea de eclipsar a las demás opciones de banda derecha de las que dispone Brasil, entre las que se encuentran Endrick y Estevao Willian.