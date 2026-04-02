¿Qué le ha pasado a Chido Obi? Un entrenador de la cantera del Manchester United explica la ausencia del joven talento en el primer equipo tras el comentario «innecesario y perjudicial» de Ruben Amorim

El ambiente en torno a la cantera del United se enrareció a raíz de los comentarios realizados por Amorim en diciembre. Al defender su decisión de dar prioridad a los jugadores con experiencia, el exentrenador del primer equipo ofreció una valoración contundente sobre las principales promesas del club. «[Harry] Amass está pasando apuros en la Championship. Chido no siempre es titular en el equipo sub-21», dijo Amorim, en lo que muchos en Carrington consideraron un golpe «innecesario y potencialmente perjudicial» al desarrollo de las canteras del club, según un informe de la BBC.

Según se informa, Obi y su compañero Amass expresaron su frustración publicando y borrando rápidamente en las redes sociales mensajes que destacaban sus logros individuales.