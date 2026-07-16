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¿Qué le dijo Jude Bellingham a Lionel Messi? La estrella inglesa explica el acalorado enfrentamiento con la leyenda argentina durante la derrota en la semifinal del Mundial
Bellingham resta importancia al acalorado intercambio con Messi
Durante la victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial, Bellingham y Messi discutieron tras una decisión arbitral favorable a la Albiceleste. El cruce llamó la atención, pero Bellingham lo restó importancia: solo fue una falta en un partido intenso.
- AFP
Bellingham desvela detalles de la conversación
Tras el partido, Bellingham explicó que el intercambio con Messi se debió a un desacuerdo sobre una decisión arbitral. El centrocampista inglés afirmó que ambos discutían incidentes distintos y subrayó que no hubo más.
«¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo sobre una falta. No fue nada grave. Estoy seguro de que todo el mundo le dará mucha importancia, pero no fue nada», explicó Bellingham, según recoge AS.
«Yo creía que había habido una falta antes, y él dijo: “¿Y qué hay de la falta que me hicieron a mí?”. Y yo le respondí: “Eres lo suficientemente fuerte como para aguantártela”, ya sabes a qué me refiero».
El respeto persiste pese a la decepción de Inglaterra.
Aunque las emociones estuvieron a flor de piel durante el partido, Bellingham admitió sentir admiración por Messi tras el pitido final. El internacional inglés calificó de privilegio medirse al capitán de Argentina, pese al dolor de la derrota. También lamentó el nuevo fracaso de Inglaterra en su búsqueda de un gran título y pidió disculpas a la afición.
«Estoy en el bando perdedor, lo cual duele, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores. Es desgarrador. Quería formar parte de la selección inglesa que por fin lo lograra. Decirles a los aficionados lo mismo que llevan años oyendo es realmente duro. Lo siento».
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Inglaterra busca recuperarse tras otra eliminación en semifinales
Inglaterra debe ahora recomponerse tras la dolorosa derrota en las semifinales del Mundial. Bellingham y sus compañeros se preparan para el partido por el tercer puesto contra Francia el sábado.
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