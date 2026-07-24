¿Qué le depara el futuro a Marcus Rashford? El Manchester United se queda sin opciones para deshacerse de su enorme sueldo

Sin embargo, los últimos rumores en el United indican que Carrick está abierto a la vuelta de Rashford al equipo. Se espera que se una al grupo en Dublín tras sus vacaciones postmundial, sin rencor pese a haber sido marginado por Amorim. Además, el club debe gestionar las exigencias de la Liga de Campeones.
«Rashford está deseando trabajar con Carrick», afirmó el especialista en fichajes Fabrizio Romano en su canal de YouTube. «Carrick también quiere hacerlo con él. Me han dicho que está ilusionado por ayudar a relanzar su carrera en el Manchester United.
«Rashford y el club están dispuestos a darse otra oportunidad. Después decidirán si continúan juntos o si el jugador se marcha en verano».
Carrick ya habló del futuro del cedido en abril y admitió que nada estaba decidido: «Hay que tomar decisiones a su debido tiempo sobre ciertas cosas y, obviamente, Marcus se encuentra en esa situación. Pero, en este momento, no se ha decidido nada. Desde mi punto de vista, sea quien sea el que esté aquí, quiero trabajar con él, sacar lo mejor de él y ayudarle a mejorar».
La clave estará en alcanzar un acuerdo económico, aunque un recorte salarial parece poco probable. Según The i Paper, lo más probable es que se le dé la oportunidad de revivir su carrera en el United, necesidad que ha crecido tras el fracaso en el fichaje de Summerville.