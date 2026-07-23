Goal.com
En directo
Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

¿Qué le depara el futuro a Enzo Fernández? El “villano” del Chelsea en el Mundial sigue en el limbo tras los intentos fallidos de ficharlo por el Real Madrid

Analysis
Chelsea
Enzo Fernández
Real Madrid
Argentina
Primera División
Premier League

El Chelsea podría tener un problema cuando Enzo Fernández regrese de sus vacaciones tras el Mundial. El centrocampista y su agente, conocido por hablar sin tapujos, han dejado claro que quiere marcharse de Stamford Bridge este verano. Tras el amargo final de la aventura de Argentina en Norteamérica, se espera que Enzo «explore sus opciones», aunque quizá no tenga ninguna.

Fernández, ya odiado por la afición inglesa tras la victoria de la Albiceleste en semifinales, fue el villano en la final contra España. Su absurda expulsión en el 90’ perjudicó a Messi y compañía en la prórroga, donde el gol de Ferran Torres en el 106’ sentenció un duelo tenso.

A pesar del golpe, el final del torneo pone su futuro en el punto de mira. El Real Madrid, club de sus sueños, ya se ha descartado, y el interés de otros pretendientes ha desaparecido ante la valoración de 120 millones de libras (160 millones de dólares) que le asigna el Chelsea, mientras que el nuevo entrenador, Xabi Alonso, quiere retenerlo en Stamford Bridge.

Así, el futuro de Fernández sigue en el aire y dependerá en gran medida de sus decisiones.

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Coqueteo fallido

    Fernández y su agente han dejado claro que el jugador cree que su etapa en el oeste de Londres ha terminado. En una entrevista en YouTube durante el parón internacional de marzo, coqueteó con un fichaje por el Real Madrid al afirmar que «le gustaría vivir en España» y que «viviría en Madrid», tras admitir que «no sabía» qué le deparaba el futuro después de la eliminación de los Blues de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain.

    Esos comentarios le costaron al jugador de 25 años una suspensión de dos partidos impuesta por el entonces técnico del Chelsea, Liam Rosenior. Pero su agente, el excentrocampista del PSG y de Argentina, Javier Pastore, avivó el fuego al afirmar en The Athletic que el club «no estaba gestionando las cosas de la mejor manera posible». Pastore añadió que, aunque Enzo quería quedarse en Stamford Bridge, las negociaciones para renovar su contrato no avanzaban y el jugador planeaba «explorar otras opciones» si no había acuerdo tras el Mundial.

    Sin embargo, el agente no esperó a que acabara el torneo para volver a lanzar señales de interés hacia el Bernabéu. Tras la fase de grupos, y en medio de los rumores sobre la salida de Fernández del Chelsea y su fichaje por el Madrid, Pastore concedió una entrevista a la publicación española Marca.

    «Estamos valorando opciones para salir del Chelsea, pero no hay nada cerrado con ningún club», admitió. «¿A quién no le gusta Madrid? Enzo tiene muchos amigos allí. Yo también vivo en Madrid».

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    La réplica del Real Madrid

    Sin embargo, esas insinuaciones no lograron la respuesta que Fernández y Pastore esperaban. En lugar de confirmar el interés reportado, el Madrid emitió un comunicado en el que lo negaba y aseguraba que no planeaba fichar al jugador. Los blancos ya incorporaron este verano al agente libre Bernardo Silva para el centro del campo de José Mourinho.

    «Ante la información y declaraciones de los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid por Enzo Fernández, el club aclara que no ha realizado ni directa ni indirectamente ningún movimiento para ficharlo y que no tiene intención de hacerlo», rezaba el comunicado.

    El club añadió que respeta a Enzo Fernández y al Chelsea FC, y que desmiente «categóricamente» las especulaciones.

    Tras anotar el gol de la victoria de Argentina sobre Egipto en octavos de final, Fernández afirmó: «Ahora mismo no pienso en mi futuro. Estoy disfrutando este momento y ya veremos qué pasa después del Mundial».

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    El deseo de Alonso

    El nuevo entrenador del Chelsea, Alonso, quiere que Fernández se quede. En su primera rueda de prensa, a principios de julio, afirmó que el centrocampista debe permanecer en el club.

    Al ser preguntado si había hablado con Enzo, respondió: «Sí, hemos hablado, pero lo que hemos hablado es privado». Luego, al preguntársele si le gustaría mantener al jugador en Stamford Bridge, dijo: «Sí».

    Por ahora se desconoce el impacto de esta decisión en Fernández. Alonso, respetado excentrocampista del Real Madrid y hablante de español, parece el técnico ideal para el argentino si este finalmente se queda en el oeste de Londres.

    Un giro interesante es el interés del Chelsea por Alex Scott, estrella del Bournemouth, que parecería ser un sustituto ideal de Enzo como jugador dinámico y de área a área. Se informa que los Blues ya tuvieron una oferta de 64 millones de libras (85,5 millones de dólares) rechazada, pero podrían volver a por el jugador de 22 años, quien aparentemente desea dar el salto pese a la resistencia de los Cherries a venderlo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Quemar las naves

    Fernández ya había deteriorado su relación con el Chelsea y su afición en los últimos meses. Sus excentricidades en las últimas jornadas del Mundial empeoraron aún más las cosas y lo hicieron menos popular entre los aficionados de la Premier League.

    En semifinales, la Argentina campeona igualó ante Inglaterra gracias a un fuerte remate de Fernández desde el borde del área a cinco minutos del final, cuando el equipo de Thomas Tuchel cedía ante la presión. Su celebración, larga y provocadora, pareció deliberada en un partido ya tenso: se llevó las manos a las orejas, sacó la lengua y imitó a gente hablando, como retando a quienes, según él, le odiaban en las gradas.

    Tras la victoria de su selección, Fernández avivó el fuego al usar «Wonderwall» de Oasis —himno no oficial de Inglaterra— como banda sonora de una historia de Instagram en la que aparecía riendo con Lionel Messi y Leandro Paredes.

    Como era de esperar, los aficionados ingleses celebraron su expulsión en una final marcada por la agresividad argentina. Con el partido empatado, Fernández, ya amonestado, derribó a Pau Cubarsi tras un balón perdido y vio la segunda amarilla. El golpe fue duro: Torres marcó el gol de la victoria en la prórroga.

    Desde entonces, mensajes virales como «Enzo Fernández, has defraudado a tu país» han inundado las redes de aficionados del Chelsea y de Inglaterra. Es probable que el jugador reciba una acogida fría si regresa a Stamford Bridge.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Precio desorbitado

    El problema para Fernández —más allá de si quiere irse o quedarse— es que probablemente se quede atrapado. Aunque hace tiempo se dijo que el Chelsea ya no lo consideraba intocable, se ha informado de que el club lo valora en 120 millones de libras (160 millones de dólares), una cifra que solo unos pocos clubes pueden pagar.

    Además, el contrato de ocho años y medio que firmó al llegar procedente del Benfica en 2023, con seis años aún por cumplir, otorga a Chelsea una posición negociadora muy sólida. Pese a su interés en el Madrid, se dice que el Chelsea prefiere retenerlo, como refleja la postura pública de Alonso.

    En una reciente intervención en el podcast de The Athletic, el especialista en fichajes David Ornstein afirmó: «No creo que, en este momento, haya un mercado para Enzo Fernández a un precio que convenza al Chelsea para venderlo. Por ahora no hay oferta alguna, ni del Manchester City ni del Real Madrid, así que lo más probable es que se quede en el Chelsea. Su actuación en el Mundial indica que es un jugador que el club debería querer conservar, pero la situación no es tan sencilla».

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Limbo

    Fernández está en el aire. Tras su decepcionante Mundial, el Chelsea quiere que se tome vacaciones antes de la pretemporada. Dada la actitud del jugador y su agente, podría ausentarse sin permiso para forzar su salida, aunque la llegada de Alonso podría cambiar las cosas.

    Nunca se sabe cuándo el Real Madrid podría dar una sorpresa inesperada en el mercado de fichajes, pero, por ahora, esa opción de ensueño está explícitamente descartada, y la elevada valoración del Chelsea hace que sea poco probable que surjan otros pretendientes. Según la BBC, el PSG y el Manchester City —con los que se le había relacionado anteriormente— se han distanciado en privado de un posible fichaje, y este último acaba de gastarse 116 millones de libras (155 millones de dólares) en el centrocampista internacional inglés Elliot Anderson.

    El mismo informe señala que en Stamford Bridge se considera la situación «no irreparable» y que Enzo puede limar asperezas con una reintegración satisfactoria bajo las órdenes de Alonso y con sus actuaciones en el campo. Eso dependerá en gran medida del propio jugador.