Shearer sorprendió al afirmar que Bellingham no debe ser titular con Inglaterra en su debut mundialista.

Aunque reconoce su talento, el exdelantero considera que Morgan Rogers, del Aston Villa, aporta mejor equilibrio táctico.

Durante la presentación de la campaña de Betfair para el Mundial, Shearer afirmó: «Para mí, Jude no debería ser titular en el primer partido. Creo que Thomas apostará por lo que le ha funcionado en los partidos de Inglaterra: (Elliot) Anderson y Declan Rice en la base del centro del campo, y luego Morgan Rogers por delante. Espero que se decante por esos tres. Eso es lo que yo haría».