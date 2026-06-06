Al parecer, Nagelsmann no ve en El Mala ningún valor deportivo añadido ni —¡esto es una especulación!— otro punto a su favor para llevarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, ve algo en Assan Ouedraogo, quien debutó en la eliminatoria mundialista pero ha tenido una temporada irregular por lesiones. Chris Führich, pese a sus buenas actuaciones con el VfB, no aporta nada que Nagelsmann no tenga ya cubierto.

Así llegamos a otro aspecto llamativo: la lista de la DFB incluye tres porteros —aunque el titular está lesionado—, cinco centrales, dos laterales izquierdos, ocho centrocampistas, dos mediapuntas, dos extremos derechos y cuatro delanteros centro. Quien haya prestado atención notará la ausencia de laterales derechos y extremos izquierdos, así como la abundancia de ocho centrocampistas, ya sean defensivos, ofensivos o polivalentes; Ouedraogo se incluye en este grupo.

Pero insisto: Nagelsmann y su staff no se despertarán sudorosos antes del duelo contra Curazao maldiciendo la falta de extremos izquierdos o laterales derechos; ya habrán previsto algo. De no ser así, quizá ahora estarían convocados Josha Vagnoman o El Mala.

Cada cual puede pensar que es un «error catastrófico» o «muy arriesgado», pero dudo que Nagelsmann añada obstáculos innecesarios si su experiencia le aconseja lo contrario.