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«¿Qué hay más evidente que un remate de cabeza en plancha?!»: un error del VAR deja atónito a Michael Owen mientras el delantero del City Erling Haaland se beneficia de una extraña decisión sobre Enzo Fernandez en el derbi de Mánchester
Haaland marcó el gol de la victoria pese a que Fernandez estaba en fuera de juego
La acción en cuestión se produjo al cumplirse la hora de partido, con el prolífico delantero noruego Haaland enviando el balón a la escuadra desde un ángulo cerrado. La bandera se levantó inicialmente contra él, lo que cortó en seco las celebraciones, pero una revisión determinó que el gol debía subir al marcador.
El temible ‘9’ del City estaba habilitado por la bota del lateral del United Patrick Dorgu, que desvió un envío raso desde la izquierda a través del área, y no falló con una definición tan certera como de costumbre. Fernandez fue, sin embargo, otro punto de controversia.
El argentino campeón del mundo nunca estuvo en posición legal, después de colocarse como el jugador más adelantado del City, e intentó peinar el balón cuando pasó a toda velocidad junto a él. Su compatriota y rival a nivel nacional Lisandro Martinez se movió hacia el centrocampista cuando quedó claro que podía hacer falta una defensa desesperada. El central sudamericano tuvo que ignorar a Haaland, que aparecía a su espalda.
Los árbitros, encabezados por los que estaban en la sala del VAR, llegaron a la decisión colectiva de que el gol debía concederse. La leyenda del United Gary Neville, que ejercía de comentarista para Sky Sports, sugirió después de ver él mismo las repeticiones que habría una disculpa, ya que una decisión de enorme calado en el partido más destacado de todos era claramente errónea.
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El exdelantero del Manchester United Owen da su veredicto
Owen, que ahora ejerce como embajador de Casino.org, ayudando a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, declaró a GOAL, antes de volver a ejercer como presentador en ‘Match Officials Mic’d Up’ junto al jefe de los árbitros Howard Webb, cuando se le pidió su opinión sobre el asunto: «He estado en el centro del VAR y he repasado muchas decisiones, y no es fácil. Quiero decir que es 10 veces más difícil de lo que la gente piensa.
«Sin embargo, esto era lo más sencillo que puede haber, la verdad. Simplemente no sé cómo pueden llegar a esta decisión. Lo que sí sé es que el linier señaló fuera de juego de Haaland. Así que señaló fuera de juego de Haaland, eso lo sé con certeza. Así que eso solo puede haber distorsionado su visión, en el sentido de que pensaron: “bien, tenemos que revisar lo de Haaland, tracemos las líneas, madre mía, está en posición legal”.
«Pero cómo no pueden revisar, o si lo revisan, cómo no pueden señalar un fuera de juego de Fernandez... él claramente hace un movimiento hacia el balón. ¿Qué movimiento es más evidente que un cabezazo en plancha? No es una cuestión de si intentó tocarla o no. Se lanzó de cabeza en plancha. Es absolutamente incomprensible. Para mí, no puede estar más claro».
Preguntas a Carrick y comunicado de Pro Ref
El técnico del Manchester United, Michael Carrick, dijo después, con el partido terminando 1-0 a favor del City: «No puedo entender cómo estamos tratando de ayudar a los árbitros, poniendo tantas capas detrás de ellos, tanta gente, tantos efectivos, tantas pantallas y tantas oficinas, para tratar de tomar las decisiones correctas, y si así es como se interpreta la norma, que no estás interfiriendo en el juego porque te has lanzado hacia el balón a seis yardas de la portería y prácticamente casi lo has tocado, es preocupante si así es como ven el juego quienes lo arbitran».
Tal y como predijo Neville, después llegó un comunicado de Pro Ref. En él se leía: «Se determinó que Enzo Fernandez no jugó el balón y, por lo tanto, eso hace que cualquier infracción por fuera de juego sea subjetiva; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el monitor a pie de campo.
«Esta noche se ha contactado con el Manchester United para reconocer lo que consideramos que es un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente».
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El Manchester United se queda de vacío mientras el City, con 10, se lleva los puntos
Eso es un escaso consuelo para el United, ya que el partido ya se ha ido y no sumó ningún punto pese a jugar más de 65 minutos contra 10 hombres. Phil Foden fue expulsado pronto tras enzarzarse con el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, y se consideró que el mediapunta del City lanzó una patada al estómago de su rival.
No es la primera vez esta temporada, aunque la campaña no ha hecho más que empezar, que el VAR acapara titulares desafortunados y domina el debate posterior al partido. El exinternacional inglés Owen está entre quienes esperan una mayor claridad y coherencia de cara al futuro.
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