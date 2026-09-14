La acción en cuestión se produjo al cumplirse la hora de partido, con el prolífico delantero noruego Haaland enviando el balón a la escuadra desde un ángulo cerrado. La bandera se levantó inicialmente contra él, lo que cortó en seco las celebraciones, pero una revisión determinó que el gol debía subir al marcador.

El temible ‘9’ del City estaba habilitado por la bota del lateral del United Patrick Dorgu, que desvió un envío raso desde la izquierda a través del área, y no falló con una definición tan certera como de costumbre. Fernandez fue, sin embargo, otro punto de controversia.

El argentino campeón del mundo nunca estuvo en posición legal, después de colocarse como el jugador más adelantado del City, e intentó peinar el balón cuando pasó a toda velocidad junto a él. Su compatriota y rival a nivel nacional Lisandro Martinez se movió hacia el centrocampista cuando quedó claro que podía hacer falta una defensa desesperada. El central sudamericano tuvo que ignorar a Haaland, que aparecía a su espalda.

Los árbitros, encabezados por los que estaban en la sala del VAR, llegaron a la decisión colectiva de que el gol debía concederse. La leyenda del United Gary Neville, que ejercía de comentarista para Sky Sports, sugirió después de ver él mismo las repeticiones que habría una disculpa, ya que una decisión de enorme calado en el partido más destacado de todos era claramente errónea.