En su debut como titular en la Bundesliga, a Samuele Inacio le bastaron 74 minutos para cautivar a todos. «Que haga lo que quiera en el campo. Es tan bueno que hay que dejarle hacer», dijo el internacional Maximilian Beier sobre la gran promesa que el Borussia Dortmund fichó hace casi dos años de la cantera del Atalanta de Bérgamo.
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«¡Que haga lo que quiera!» Un supertalento despierta grandes sueños en el BVB y se queda «sin palabras»
Inacio confirmó en su debut con el BVB las cualidades que los ojeadores apreciaron: «Tiene buen toque de balón, sabe regatear, rematar y dar el último pase», destacó el director deportivo, Ole Book, tras la victoria 4-0 (3-0) sobre el SC Friburgo. Pero advierte: «Es un debut prometedor, no hay que sobrevalorarlo».
El joven no se intimidó ante el lleno en el partido 1000 del BVB en casa y mostró gran naturalidad, aunque el flojo Friburgo facilitó su tarea. En el 74’, el joven de 18 años fue sustituido entre aplausos tras participar en el 2-0 de Serhou Guirassy (14’). «Es un poco tímido, pero cada día se suelta más», apuntó Beier, autor del 1-0 (8’): «Tiene un regate brutal».
¿Inácio como sucesor de Julian Brandt en el BVB? Kovac frena el entusiasmo
Book y el entrenador Niko Kovac siguen con gran satisfacción la evolución de Inacio. La salida confirmada de Julian Brandt, cuyo contrato vence este verano sin renovación, deja una vacante en el ataque. Si Inacio confirma las buenas impresiones, podría asumir más responsabilidad en el futuro.
Kovac subrayó que el talento no basta: también cuentan el trabajo, la disciplina y la dedicación. Y añadió: «Ganamos merecidamente el partido 1000 de la Bundesliga en casa; un bonito aniversario y un gran resultado».
Gracias al triunfo, el BVB selló su pase a la Liga de Campeones, algo que, en realidad, ya era una formalidad. «No tenía mucho miedo. El equipo tiene demasiada calidad para eso», dijo Book: «No tenía dudas, pero aun así es diferente cuando lo tienes asegurado. Se siente bien».
Inacio, satisfecho, evitó hablar con la prensa y prefirió publicar en Instagram: «Estoy sin palabras. Debut en el once inicial. Ante nuestro público. Gracias, BVB».