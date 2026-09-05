Los vigentes campeones de la Premier League podían esperar una tarde cómoda ante el Coventry City en apuros de Frank Lampard, pero Donnarumma tenía otros planes en una caótica secuencia inicial.

En los primeros ocho minutos, el guardameta italiano sembró la inquietud entre la afición local con una serie de errores impropios en él. La primera gran señal de alarma llegó cuando un pase atrás rutinario de Abdukodir Khusanov pareció pillar completamente desprevenido al ex del PSG, lo que provocó una desesperada acción sobre la línea de gol. El balón parecía dirigirse lentamente hacia la portería, y Donnarumma logró despejarlo antes de que cruzara la línea.