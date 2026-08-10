¿Qué le hace tan regular, sobre todo cuando compite en un gran club que puede dejarle con muy poco que hacer durante largos periodos de tiempo? Cuando le plantearon esa pregunta a Stack, el exguardameta del Arsenal, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Spilaviti.com, dijo: “Si te fijas muy de cerca en Raya, encuentra maneras de mantenerse ocupado.

“Así que, incluso si el balón está en torno al área rival, estará cerca de la línea de medio campo o cerca de la media luna, trabajando y moviéndose en relación con dónde va a estar el balón. Anticipa dónde se va a jugar el balón, ya sea al espacio por un costado o por arriba.

“Está constantemente pensando en el juego que tiene por delante. Nunca, nunca se queda de pie en la frontal de su área esperando a que pase algo. Siempre se coloca en una posición en la que está preparado para actuar, espera lo que viene después y detecta el peligro realmente bien. Creo que probablemente esa es una de las razones por las que es tan bueno, porque sus niveles de concentración son muy altos.

“Yo lo compararía con un tipo de portero completamente diferente, pongamos a Pickford. Creo que, para mí, Pickford intenta mantener alto su nivel de concentración a través de su comunicación y, a veces, de sus gestos y su comportamiento. Creo que usa eso como un activador para seguir metido en el partido.

“Mientras que creo que Raya lo hace más desde una perspectiva puramente de juego en cuanto a sus movimientos, más que por su forma de hablar o su lenguaje corporal como tal.

“Lo único que diría sobre Raya, y probablemente se podría decir de posiblemente el mejor del mundo, [Gianluigi] Donnarumma, es que veo algo muy parecido a Raya. No sé si es algo continental, porque lo hemos tenido con [Joe] Hart, que se viene muy arriba, se vuelve muy emocional. Lo vemos con Pickford, a veces también le veo algo de eso a [James] Trafford. Cuando miras a Raya, ves lo calmado y calculador que es. Lo mismo con Donnarumma, los metería en ese grupo. No son de gritar ni de montar aspavientos.

“No son como los Schmeichels de aquella época. Dave Seaman era muy así. Era muy tranquilo y creo que a veces es realmente, realmente importante, si eres portero, no exaltarte demasiado emocionalmente, y creo que Raya es muy, muy bueno en eso.”