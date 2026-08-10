Getty
Traducido por
¿Qué hace especial a David Raya? Las principales cualidades explicadas mientras el número 1 «implicado» del Arsenal es comparado con «gruñones y exaltados» como la estrella de Inglaterra Jordan Pickford
Raya ha ganado tres Guantes de Oro de la Premier League
Raya no forma parte del club de los «protestones y bocazas», ya que el guardameta de 30 años prefiere dejar que su rendimiento hable por sí mismo.
Se ha convertido en tricampeón del Guante de Oro en la máxima categoría del fútbol inglés, con la posibilidad de reescribir los libros de récords en ese apartado durante la temporada 2026-27.
- Getty
¿Es Raya el mejor portero de la Premier League?
El Arsenal espera defender con éxito el primer título nacional que ha conquistado desde los legendarios «Invencibles» de 2003-04, al tiempo que persigue un primer triunfo histórico en la Champions League. Raya tendrá un papel importante bajo palos, tanto en casa como fuera.
Se le considera parte de la élite de porteros de la Premier League, con opciones incluso de ocupar el primer puesto de esa lista, y se ha convertido en la última línea de defensa más fiable para Mikel Arteta en el Emirates Stadium.
Las cualidades que hacen especial a la estrella del Arsenal, Raya
¿Qué le hace tan regular, sobre todo cuando compite en un gran club que puede dejarle con muy poco que hacer durante largos periodos de tiempo? Cuando le plantearon esa pregunta a Stack, el exguardameta del Arsenal, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Spilaviti.com, dijo: “Si te fijas muy de cerca en Raya, encuentra maneras de mantenerse ocupado.
“Así que, incluso si el balón está en torno al área rival, estará cerca de la línea de medio campo o cerca de la media luna, trabajando y moviéndose en relación con dónde va a estar el balón. Anticipa dónde se va a jugar el balón, ya sea al espacio por un costado o por arriba.
“Está constantemente pensando en el juego que tiene por delante. Nunca, nunca se queda de pie en la frontal de su área esperando a que pase algo. Siempre se coloca en una posición en la que está preparado para actuar, espera lo que viene después y detecta el peligro realmente bien. Creo que probablemente esa es una de las razones por las que es tan bueno, porque sus niveles de concentración son muy altos.
“Yo lo compararía con un tipo de portero completamente diferente, pongamos a Pickford. Creo que, para mí, Pickford intenta mantener alto su nivel de concentración a través de su comunicación y, a veces, de sus gestos y su comportamiento. Creo que usa eso como un activador para seguir metido en el partido.
“Mientras que creo que Raya lo hace más desde una perspectiva puramente de juego en cuanto a sus movimientos, más que por su forma de hablar o su lenguaje corporal como tal.
“Lo único que diría sobre Raya, y probablemente se podría decir de posiblemente el mejor del mundo, [Gianluigi] Donnarumma, es que veo algo muy parecido a Raya. No sé si es algo continental, porque lo hemos tenido con [Joe] Hart, que se viene muy arriba, se vuelve muy emocional. Lo vemos con Pickford, a veces también le veo algo de eso a [James] Trafford. Cuando miras a Raya, ves lo calmado y calculador que es. Lo mismo con Donnarumma, los metería en ese grupo. No son de gritar ni de montar aspavientos.
“No son como los Schmeichels de aquella época. Dave Seaman era muy así. Era muy tranquilo y creo que a veces es realmente, realmente importante, si eres portero, no exaltarte demasiado emocionalmente, y creo que Raya es muy, muy bueno en eso.”
- Getty
Partidos del Arsenal: Community Shield y estreno en la Premier League
El Arsenal ha encontrado una excelente relación calidad-precio en la operación de 27 millones de libras (36 millones de dólares) que llevó a Raya, tras una cesión inicial, a incorporarse definitivamente a su plantilla en el verano de 2024. Después de competir en un primer momento con Aaron Ramsdale, ha alcanzado los 147 partidos con el conjunto del norte de Londres.
Se espera que aún dé mucho más de sí, después de ampliar su contrato hasta 2028, con objetivos colectivos e individuales en el punto de mira. El Arsenal abrirá su campaña 2026-27 el domingo, cuando se enfrente al Manchester City en la Community Shield, antes de comenzar la defensa de su título en casa ante el Coventry el 21 de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias