¿Qué le hace tan constante, sobre todo cuando compite en un gran club que puede dejarle con poco que hacer durante largos periodos de tiempo? Cuando le trasladaron esa pregunta a Stack, el exguardameta del Arsenal, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de casino.net, dijo: «Si te fijas muy de cerca en Raya, encuentra maneras de mantenerse ocupado.

«Así que, incluso si el balón está en torno al área rival, cerca de la línea de medio campo o cerca de la media luna, él estará trabajando y moviéndose en relación con dónde va a estar el balón. Anticipará dónde se va a jugar el balón, ya sea al espacio o por arriba.

«Está pensando constantemente en el juego que tiene por delante. Nunca, jamás, está plantado en el borde de su área esperando a que pase algo. Siempre se coloca en una posición en la que está listo para actuar, esperando lo que viene después, y detecta muy bien el peligro. Creo que esa es probablemente una de las razones por las que es tan bueno, porque sus niveles de concentración son muy altos.

«Yo lo compararía con un tipo de portero completamente diferente, digamos Pickford. Creo que, para mí, Pickford intenta mantener alto su nivel de concentración a través de su comunicación y, a veces, de sus gestos y su comportamiento. Creo que utiliza eso como un estímulo para mantenerse metido en el partido.

«Mientras que creo que Raya lo hace más desde una perspectiva real de juego, en términos de su movimiento, más que por su lenguaje o su lenguaje corporal como tal.

«Lo único que diría sobre Raya, y esto también se podría decir de probablemente, o discutiblemente, el mejor del mundo, [Gianluigi] Donnarumma: veo algo muy similar a Raya. No sé si es algo continental, porque lo hemos tenido con [Joe] Hart, se viene muy arriba, se emociona mucho. Lo vemos con Pickford, y a veces también veo un poco de eso con [James] Trafford. Cuando miras a Raya, ves lo calmado y calculador que es. Pasa lo mismo con Donnarumma, los metería en ese grupo. No son de gritar ni de montar aspavientos.

«No son como los Schmeichels de aquella época. Dave Seaman era muy así. Era muy tranquilo y creo que a veces es realmente, realmente importante, si eres portero, no exaltarte demasiado emocionalmente, y creo que Raya es muy, muy bueno en eso».