Hay una gran atención en torno al futuro de Jules Koundé. El defensa del Barcelona y de la selección francesa ha perdido el puesto de titular en ambos equipos, está viviendo un momento difícil en su carrera y los catalanes lo habrían puesto en venta. Mientras varios clubes de la Premier se están interesando por su situación, le corresponderá al ex Sevilla decidir si abrir un nuevo capítulo ya en enero o intentar cambiar la tendencia negativa.
¿Qué ha sido de Koundé? En el banquillo con el Barcelona y Francia, está en el mercado: adónde puede ir, también en Italia
Tras consolidarse en España, Koundé había sido pretendido por los grandes clubes de toda Europa y fue fichado por el Barcelona, a golpe de millones, arrebatándoselo al Chelsea. En Cataluña tuvo algunas dificultades, pero luego encontró continuidad y éxito al pasar del centro a la banda y jugar con regularidad como lateral derecho. Con los años se había convertido en un arma táctica sobre todo para Flick que, manteniéndolo más retrasado, podía permitirse una alineación más ofensiva.
Sin embargo, en los últimos meses su peso en el proyecto blaugrana se está desvaneciendo, sus minutos sobre el campo han caído de forma clara y, visto también su elevado salario, el club no se opondría demasiado a una venta lucrativa. Ya en los pasados mercados, Koundé había sido vinculado con hipotéticos traspasos al extranjero, sobre todo a la Premier League, pero ahora podría haber llegado el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo en su aventura.
Además, aparte de haber perdido posiciones en la jerarquía de Flick (que en su lugar confía ya en Eric Garcia y Joao Cancelo), también el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, sí lo ha convocado pero lo ha tenido casi siempre en el banquillo, prefiriendo a Kalulu. Entre club y selección, en los últimos seis partidos solo ha jugado 90 minutos de los 540 disponibles, una situación que obliga a reflexionar.
Según informa SPORT, por ahora, Jules Koundé no tiene intención de dejar el Barcelona, pese a la reducción de su papel. Su objetivo sigue siendo recuperar el puesto de titular perdido en las próximas semanas y solo en caso contrario podría producirse una evolución, por ahora poco plausible. Es cierto que Arsenal, Chelsea, Manchester United y Liverpool se han interesado por él, pero el jugador rechazó de inmediato estos acercamientos. Por su parte, los catalanes tampoco tienen intención de malvender un activo suyo que, además, está vinculado al club por un contrato (aunque muy pesado, de 6,5 millones al año) hasta 2030.
Si, en cambio, se abriera a una salida, por Koundé se desataría una auténtica subasta para ficharlo. Una subasta en la que también podrían participar los equipos italianos, aunque conscientes del enorme poderío de los rivales ingleses. Un jugador de este tipo le vendría especialmente bien a Inter y Milan , que en defensa tienen algunas carencias que un futbolista rápido y capaz de jugar tanto por dentro como por la derecha, tanto en una línea de 4 como de 3, podría cubrir.
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