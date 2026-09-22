Chiesa, que el próximo 25 de octubre cumplirá 29 años, todavía tiene mucho que decir y que dar. Si no logra encontrar espacio con la camiseta del Liverpool, en enero hará las maletas. A 18 meses del final de su contrato, tendrá que hacerlo por el bien de todos. No puede permitirse enmohecerse en el banquillo, quiere jugar, debe hacerlo, también para recuperar un sitio en la selección italiana. Tras los noes a Gattuso, sueña con volver a Italia con Mancini en el banquillo, con quien ganó la Eurocopa, con quien se vio su mejor versión. Difícilmente encontrará sitio para los compromisos de la Nations League de noviembre, el objetivo es marzo, cuando comenzarán las clasificatorias para la Eurocopa 2028. Él, que jugó su último partido con Italia en la última Eurocopa, la de 2024 en Alemania: el octavo de final de Berlín perdido contra Suiza.