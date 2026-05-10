Zirkzee, ex del Bolonia, jugó como punta ante el Sunderland por la ausencia de Sesko, pero no se implicó en el partido y la defensa rival le superó físicamente.

Su frustración creció al no poder romper el empate, dejando al equipo de Michael Carrick con un solo punto. Fue reemplazado en la segunda parte, y la crítica posterior lo señala como causa del estancamiento ofensivo del United por su incapacidad para aguantar el balón o generar peligro.