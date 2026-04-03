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«¡Que estén atentos!» - El director del Bayern de Múnich lanza una advertencia sobre el futuro de Vincent Kompany
Eberl desmiente los rumores sobre la salida de Kompany
A pesar de encontrarse en las primeras etapas de su carrera como entrenador al más alto nivel, Kompany ya ha llamado la atención de otros grandes clubes del continente. Sin embargo, a Eberl no le preocupa en absoluto la creciente lista de admiradores que miran hacia el banquillo del Allianz Arena. El director deportivo del Bayern insiste en que el club está bien protegido frente a cualquier intento de fichaje externo.
En una reciente entrevista con TZ Munchen, se le preguntó a Eberl sobre los grandes clubes que siguen de cerca la evolución de Kompany. «Que lo sigan. Tiene contrato hasta 2029. Aunque solo va a cumplir 40 años, ya pertenece al grupo de élite de los entrenadores. Porque es una persona muy lista e inteligente. Y me refiero a que es realmente lista. Además, siempre ha sido muy respetado», afirmó Eberl.
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Una reputación como entrenador de élite
La transición de Kompany de legendario defensa de la Premier League a una de las mentes tácticas más cotizadas del fútbol ha sido vertiginosa. Tras hacerse cargo del Burnley en 2022 y llevarlo al ascenso a la Premier League, se enfrentó a un difícil descenso la temporada siguiente. A pesar de ello, fue fichado por el Bayern de Múnich en el verano de 2024, donde acalló a los críticos al conquistar el título de la Bundesliga la temporada pasada.
Ahora, con el Bayern compitiendo por todos los grandes trofeos esta temporada, su impacto en el club más laureado de Alemania ha sido innegable. Eberl cree que la resiliencia y el carácter del belga siguen siendo sus mayores bazas en el vestuario.
Al hablar del crecimiento del entrenador, el director señaló que Kompany no necesita fabricar autoridad. «Pero hace que ese respeto [hacia él] crezca cada día, simplemente siendo él mismo», explicó Eberl.
Mi futuro en el Allianz Arena
La conversación derivó también hacia la propia trayectoria de Eberl en el club. Con un contrato vigente hasta junio de 2027, el director deportivo se muestra tranquilo respecto a su puesto a pesar del ambiente de gran presión que caracteriza al Bayern de Múnich. Da a entender que su atención se centra exclusivamente en los resultados históricos, más que en la seguridad administrativa.
«He aprendido cómo funcionan las cosas en el Bayern. Si hago bien mi trabajo, las personas con las que hablo y delato a menudo también tomarán sus decisiones», dijo Eberl sobre su propia situación.
- AFP
Centrándonos en el campo
Mientras el Bayern de Múnich se prepara para un crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Eberl insiste en que la directiva del club sigue respaldando plenamente el proyecto de Kompany. Al reflexionar sobre su propia trayectoria, Eberl destacó su actitud serena ante las intrigas de la junta directiva y afirmó: «Yo haré lo mío, y luego la gente me dirá si están satisfechos o no. Eso es lo que puedo hacer; no puedo influir en nada más... Estoy tranquilo [ante la situación] y centrado en lo que ocurre sobre el terreno de juego».