«¿Qué estáis haciendo, chicos?!». Emi Martinez y Reece James plantean un desafío de liderazgo en el Chelsea mientras Frank Leboeuf acusa a las estrellas blue de ser «demasiado buenas»

Lebouef lo admite, y el legendario exdefensa del Chelsea, que hablaba en asociación con Mr Gamble, dijo a GOAL al ser preguntado si el Chelsea carece de voces fuertes y grandes personalidades que ayuden a mantener a todos en su sitio: «Me encanta Reece James. Me encanta de verdad Reece James. Representa al Chelsea como John Terry. Aunque John Terry viniera del West Ham, James parece alguien que definitivamente tiene sangre blue, y me gusta.

»Dicho esto, deja de ser tan amable con tus compañeros. Di la verdad. Puede que no te salga de forma natural decirlo, pero como internacional y jugador maravilloso, tienes derecho a alzar la voz con tus compañeros cuando no estás contento.

»Recuerdo a Dennis Wise, y recuerdo a Didier Deschamps cuando jugaba con nosotros en la selección. Recuerdo haberles dicho cosas a jugadores yo mismo, incluso criticar a Gianfranco Zola. ¿Cómo puedes criticar a Gianfranco Zola? Pero él recibió muy bien nuestras críticas porque sabía que eran por el equipo.

»Tienes derecho a decirle a Cole Palmer que baje a defender o que juegue más simple, o a decirle a [Wesley] Fofana que se concentre, porque eso forma parte de tu trabajo como líder. Un líder tiene que alzar la voz. Es demasiado amable. Ese es mi problema con él, que es demasiado amable, y en algún momento tienes que dejar de ser amable.

»Creo que lo mismo pasa con Emiliano Martínez. Acaba de fichar y, vale, quería conocer a los jugadores, pero ahora es momento de enfadarse por los errores que cometen delante de él. Emiliano Martínez tiene que ser estricto con los jugadores que no hacen su trabajo, como en el gol que encajaron [contra el Brentford], en el que Jaidon Anthony se quedó solo en el saque de esquina porque alguien cometió un error.

»Quiero que Xabi Alonso identifique quién cometió el error, si fue [Danny] Welbeck o Fofana, y quiero que Emiliano Martínez diga: “¿Qué estáis haciendo?”. Asumid vuestra responsabilidad, tenemos que corregir estos errores».