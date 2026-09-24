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«¿Qué estáis haciendo, chicos?!». Emi Martinez y Reece James plantean un desafío de liderazgo en el Chelsea mientras Frank Leboeuf acusa a las estrellas blue de ser «demasiado buenas»
Ataque temible, pero defensa vulnerable
Tras otra ajetreada ventana de fichajes, el Chelsea ha reunido una unidad ofensiva capaz de competir con cualquiera en el fútbol mundial, no solo en la Premier League. Con Morgan Rogers incorporado junto al también mediapunta Cole Palmer, mientras actúan justo por detrás del delantero brasileño Joao Pedro, marcar goles no debería ser un problema en 2026-27.
Sin embargo, evitar encajarlos ha sido un problema en el inicio de la presente campaña. Xabi Alonso, que está apostando por una línea defensiva de tres hombres, no ha sido capaz de taponar las vías de agua atrás. Eso ha provocado una mayor irregularidad en un equipo al que se señalaba como aspirante al título antes incluso de que echara a rodar el balón.
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El Chelsea perdió a Fernandez y fichó a Martinez
Aunque nadie cuestiona la calidad que posee el Chelsea dentro de su plantilla, ensamblada a golpe de talonario, sí se ha planteado alguna duda sobre si tiene suficientes líderes, especialmente ahora que el centrocampista campeón del mundo Enzo Fernandez se ha marchado al Manchester City por 125 millones de libras (166 millones de dólares).
Ha llegado otro argentino con un título mundial en su palmarés, en la figura del enigmático portero Martinez, pero todavía está encontrando su sitio y su voz en el oeste de Londres. Tiene que llegar un momento en el que se sienta cómodo dando órdenes a quienes tiene delante sin ningún miedo a molestar a nadie.
¿Le faltan al Chelsea voces con peso y grandes personalidades?
Lebouef lo admite, y el legendario exdefensa del Chelsea, que hablaba en asociación con Mr Gamble, dijo a GOAL al ser preguntado si el Chelsea carece de voces fuertes y grandes personalidades que ayuden a mantener a todos en su sitio: «Me encanta Reece James. Me encanta de verdad Reece James. Representa al Chelsea como John Terry. Aunque John Terry viniera del West Ham, James parece alguien que definitivamente tiene sangre blue, y me gusta.
»Dicho esto, deja de ser tan amable con tus compañeros. Di la verdad. Puede que no te salga de forma natural decirlo, pero como internacional y jugador maravilloso, tienes derecho a alzar la voz con tus compañeros cuando no estás contento.
»Recuerdo a Dennis Wise, y recuerdo a Didier Deschamps cuando jugaba con nosotros en la selección. Recuerdo haberles dicho cosas a jugadores yo mismo, incluso criticar a Gianfranco Zola. ¿Cómo puedes criticar a Gianfranco Zola? Pero él recibió muy bien nuestras críticas porque sabía que eran por el equipo.
»Tienes derecho a decirle a Cole Palmer que baje a defender o que juegue más simple, o a decirle a [Wesley] Fofana que se concentre, porque eso forma parte de tu trabajo como líder. Un líder tiene que alzar la voz. Es demasiado amable. Ese es mi problema con él, que es demasiado amable, y en algún momento tienes que dejar de ser amable.
»Creo que lo mismo pasa con Emiliano Martínez. Acaba de fichar y, vale, quería conocer a los jugadores, pero ahora es momento de enfadarse por los errores que cometen delante de él. Emiliano Martínez tiene que ser estricto con los jugadores que no hacen su trabajo, como en el gol que encajaron [contra el Brentford], en el que Jaidon Anthony se quedó solo en el saque de esquina porque alguien cometió un error.
»Quiero que Xabi Alonso identifique quién cometió el error, si fue [Danny] Welbeck o Fofana, y quiero que Emiliano Martínez diga: “¿Qué estáis haciendo?”. Asumid vuestra responsabilidad, tenemos que corregir estos errores».
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Chelsea 2026-27: se necesitan habilidades de liderazgo
Alonso tiene el parón internacional para retocar sus planes y dar con una hoja de ruta que le sirva al Chelsea mejor en defensa en las próximas semanas y meses. Volverá a la acción el 10 de octubre, cuando reciba al Bournemouth.
James y Martinez deberían estar en ese partido, y dependerá de ellos, además de otros jugadores veteranos del Chelsea, empezar a exigir un determinado nivel de rendimiento. Hace falta liderazgo tanto con hechos como con palabras.
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