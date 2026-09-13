Benjamin Nygren buscará mantener su excelente forma cuando el Celtic viaje a Ibrox para un cuartos de final de la Premier Sports Cup a todo o nada contra el Rangers. Hearts, Hibernian y un Aberdeen con diez jugadores ya han reservado su plaza en las semifinales de Hampden Park.

El ganador del derbi del domingo completará el cartel de semifinalistas, con el sorteo celebrándose inmediatamente después del partido.

Sin aficionados visitantes permitidos tras una decisión de la SPFL, el equipo de Martin O'Neill se enfrenta a un muro de 50.000 aficionados locales hostiles.



