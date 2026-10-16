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Qué debe añadir Brenden Aaronson para no quedarse atrás en el Leeds, mientras la estrella de la selección de Estados Unidos «no termina de encajar» por ahora
Aaronson se ha convertido en un revulsivo desde el banquillo para el Leeds
Aaronson comenzó la temporada 2026-27 en el once inicial del Leeds, tras firmar un nuevo contrato, pero su última titularidad en un partido de la máxima categoría se remonta al 30 de agosto, en el empate 1-1 ante el Brentford. Estrenó su cuenta goleadora de la temporada a principios de septiembre, cuando marcó como titular en un encuentro de la Carabao Cup contra el Chelsea.
Desde entonces, ha tenido que conformarse con el banquillo, y el jugador de 25 años ha entrado en la segunda parte de los partidos contra el Newcastle, el Crystal Palace y el Arsenal. Su incansable despliegue físico puede ser una cualidad útil cuando entra al campo frente a rivales cansados.
El Leeds, sin embargo, tiene grandes aspiraciones y muchos creen que puede luchar por la clasificación para las competiciones europeas esta temporada. Una acertada exigencia ha permitido al Leeds seguir progresando desde que logró el ascenso como campeón de la Championship en 2025.
Para mantener esa trayectoria ascendente, tendrá que cerrar más operaciones en los próximos mercados de fichajes. Es probable que en algún momento busque más creatividad y peligro de cara a portería, algo que podría perjudicar a Aaronson.
El estadounidense nunca ha destacado por su capacidad goleadora y suele ocupar una posición ofensiva en la banda, pero necesita aportar más en ataque, incluidas asistencias, si quiere demostrar su valor a largo plazo para el equipo.
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Retan a una estrella de la selección de Estados Unidos a marcar más goles y dar más asistencias
Kilgallon lo reconoce. El exdefensa del Leeds, que habló en exclusiva con GOAL mientras las últimas cuotas de la Premier League en BetUS cubren todas las posibilidades, respondió así al preguntarle si Aaronson necesita mejorar su nivel para evitar quedarse atrás: «Tienes toda la razón».
«Lo ves y piensas: “Sí, no para de correr, te persigue y, si pierde el balón, es el primero en ir a recuperarlo. Está siempre dispuesto a trabajar”. Es fantástico. Cuando tiene el balón, juega con criterio».
«También hace buenos desmarques. Obliga a los equipos a abrirse. Pero, para dar el siguiente salto, necesita marcar algunos goles, ¿no? También necesita dar asistencias. Y quizá por eso lo hemos visto en el banquillo últimamente».
«La competencia en la plantilla del Leeds United es tremenda ahora mismo. Hay dos o tres buenos jugadores en cada posición. Así que, si juegas en la posición en la que juega él, tienes que sumar goles y asistencias a tu historial».
Kilgallon añadió sobre los retos que afronta Aaronson: «Al principio, todo el mundo decía: “Le falta físico, le quitan el balón con facilidad”. Pero Farke siempre lo ponía de titular. Y luego oí que, en los entrenamientos, es el mejor jugador con mucha diferencia».
«Pero ¿sabes qué? A veces la afición te presiona un poco y eso puede impedirte rendir. Creo que le faltaba confianza. Pero, sinceramente, ha estado muy, muy bien, sobre todo la temporada pasada».
«Pero [Anton] Stach mide 1,88 m, [Ao] Tanaka es un poco más bajo y el Leeds United es un equipo alto y fuerte. Ahora mismo me da la impresión de que Aaronson no termina de encajar. Pero necesita marcar más goles y dar más asistencias».
Calvert-Lewin necesita apoyo en ataque
Lo mismo puede decirse de varios compañeros de Aaronson, mientras que el delantero internacional con Inglaterra Dominic Calvert-Lewin sigue cargando él solo con buena parte de la responsabilidad goleadora en Elland Road.
Kilgallon afirmó, sobre las responsabilidades ofensivas que deben repartirse: «Ahora tenéis a [Noah] Okafor, que es una verdadera amenaza. Va a ser un jugador de primer nivel. De verdad. Le veo cualidades. Todavía es muy joven.
»Hay algunos más que tienen que empezar a ayudar al grandullón Calvert-Lewin con los goles, eso está claro. Pero ¿sabéis qué? Para mí, sus goles son absolutamente fantásticos, de verdad, y todo el mundo habla de ellos. Pero os digo una cosa: con él en punta, ese equipo juega todavía mejor. Obliga a los rivales a estirarse, puedes jugar balones un poco más largos hacia él. Si estás en la banda, puedes centrar.
»Cuando está en el equipo, muchos jugadores tienen muy claro enseguida qué hacer. No son solo sus goles, sino la forma de jugar del Leeds United. Y cuando él está en el equipo, juegan mucho mejor».
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Calendario del Leeds 2026-27: el Manchester United, próximo rival en Elland Road
El Leeds sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League en su último partido, al caer por 2-1 ante el vigente campeón, el Arsenal. Se mantiene séptimo en la tabla y tiene otro duelo apasionante por delante.
El Manchester United, con la presión cada vez mayor sobre Michael Carrick, visitará Elland Road el domingo en un partido que promete ser intenso. Aaronson, que marcó el año pasado en casa ante el Manchester United, espera tener un papel destacado en ese encuentro y brindar el tan necesario apoyo a Calvert-Lewin, el delantero centro que luce el 9.
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