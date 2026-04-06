¿Qué convierte a Lionel Messi en el mejor de todos los tiempos? El ídolo de Argentina y del Inter Miami, calificado de «imparable» por la superestrella de la Fórmula 1 Max Verstappen

«Sabe leer el juego», afirmó Verstappen. «Ves a mucha gente que necesita correr, que necesita meterse en el área para marcar. Él es capaz de marcar desde cualquier lugar y en cualquier momento, y crees que puedes defenderlo, pero no puedes. No hay forma de detenerlo. Marcará cuando aproveche la oportunidad. Simplemente, eso es indefendible».

Para ilustrar su argumento, Verstappen recordó un momento mágico concreto del Mundial de 2022 en Catar. Durante el reñido choque de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, Messi realizó un sensacional pase en profundidad a ciegas para asistir a Nahuel Molina en el primer gol, una jugada que dejó descolocada a toda la defensa holandesa. «El pase que dio contra Holanda en el último Mundial, eso no se puede defender», dijo Verstappen sobre la derrota de su país ante una Argentina inspirada por Messi.