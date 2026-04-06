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¿Qué convierte a Lionel Messi en el mejor de todos los tiempos? El ídolo de Argentina y del Inter Miami, calificado de «imparable» por la superestrella de la Fórmula 1 Max Verstappen
Verstappen destaca el genio único de Messi
Verstappen nunca ha ocultado su admiración por el rendimiento de élite, y el holandés cree que Messi juega a un nivel que desafía la lógica defensiva tradicional. Al reflexionar sobre la legendaria carrera de la estrella del Inter Miami, el piloto de Fórmula 1 de 28 años señaló que el ocho veces ganador del Balón de Oro no se basa en las cualidades físicas que la mayoría de los jugadores modernos necesitan para destacar.
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Un momento impresionante del Mundial
«Sabe leer el juego», afirmó Verstappen. «Ves a mucha gente que necesita correr, que necesita meterse en el área para marcar. Él es capaz de marcar desde cualquier lugar y en cualquier momento, y crees que puedes defenderlo, pero no puedes. No hay forma de detenerlo. Marcará cuando aproveche la oportunidad. Simplemente, eso es indefendible».
Para ilustrar su argumento, Verstappen recordó un momento mágico concreto del Mundial de 2022 en Catar. Durante el reñido choque de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, Messi realizó un sensacional pase en profundidad a ciegas para asistir a Nahuel Molina en el primer gol, una jugada que dejó descolocada a toda la defensa holandesa. «El pase que dio contra Holanda en el último Mundial, eso no se puede defender», dijo Verstappen sobre la derrota de su país ante una Argentina inspirada por Messi.
Messi contra Ronaldo: el veredicto de Verstappen
En el eterno debate entre Messi y Cristiano Ronaldo, Verstappen se ha negado anteriormente a elegir un favorito definitivo, y en su lugar ha destacado las cualidades distintivas que hacen grandes a ambos jugadores. Aunque el cuatro veces campeón de F1 reconoce la superioridad del talento natural del exjugador del Barcelona, siente el mismo respeto por la increíble dedicación y el físico de la leyenda portuguesa.
«Son muy diferentes, así que no puedo elegir», afirmó Verstappen anteriormente cuando se le pidió que comparara a los dos iconos. «Me resulta imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha trabajado increíblemente duro y se ha mantenido en una forma física increíble».
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La búsqueda de los 1.000 goles en su carrera y la incógnita del Mundial
A medida que Messi sigue brillando tanto en su club como con la selección, van en aumento las preguntas sobre su longevidad y la posibilidad de alcanzar la marca de los 1.000 goles. El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, cree que esa cifra mágica es totalmente posible si su capitán sigue motivado, y ha declarado en una entrevista reciente: «Podría llegar a los 1.000 goles, habrá que ver cuánto tiempo más sigue jugando. La cuestión es que él tiene que querer seguir adelante. Espero que lo haga, porque es feliz en el campo y todos queremos verlo».
Scaloni también se muestra muy optimista respecto a que Messi lidere a Argentina en el Mundial de 2026, y añade: «Será un privilegio si Leo decide jugar en el Mundial. Todos queremos que lo disfrute y le estamos ayudando a sentirse bien. Él quiere lo mismo que nosotros, ahora está más relajado porque ya ha ganado un Mundial. Su deseo de estar allí y compartirlo está ahí, ya veremos qué decide hacer y le apoyaremos».