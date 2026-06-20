¡Qué comparación tan alucinante con Angelina Jolie! Albert Riera se enfrenta al Eintracht de Fráncfort

«Simplemente no encajábamos. Fíjese en Angelina Jolie y Brad Pitt: ambos son maravillosos, pero no encajan», afirmó el técnico de 44 años en la cadena eslovena Sportklub. «No solo importa el aspecto físico; los pequeños detalles determinan si algo funciona».

A principios de febrero sustituyó, de forma sorprendente, a Dino Toppmöller en Fráncfort con el objetivo de estabilizar al club y, sobre todo, a su vulnerable defensa. Sin embargo, el entrenador, que jugó en clubes como el Manchester City, el Liverpool o el Galatasaray, destacó por sus declaraciones llamativas y, al igual que en algunos de sus antiguos clubes, generó polémica en la metrópoli del Meno.

«Llegué al lugar equivocado en el momento equivocado. Esa es la realidad. No sé si alguien lo habría hecho mejor, eso nunca lo sabremos», concluyó. Señaló la expulsión de Mario Götze a la grada como el punto de inflexión de su etapa en Fráncfort. «Tras cinco semanas con tres victorias, un empate y una derrota 2-3 ante el Bayern, llegó un parón y decidí marginar a un jugador importante. A partir de ahí empezaron mis problemas en Alemania».