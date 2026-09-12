Rogers ha disfrutado de un sensacional inicio de su carrera en el oeste de Londres, demostrando exactamente por qué el Chelsea estuvo dispuesto a autorizar una operación récord para el club de 117 millones de libras para arrebatárselo al Aston Villa. El versátil delantero volvió a ver puerta durante el choque de la Premier League del sábado contra el Hull City, al marcar en los primeros seis minutos del partido.

El gol en sí fue una muestra clínica de definición, que dejó patente la confianza que corre actualmente por las venas del jugador de 24 años. Después de recibir un inteligente pase filtrado de su compañero Joao Pedro, Rogers controló con serenidad antes de soltar un disparo raso y potente al fondo de la red, junto al palo. El tempranero golpe fue especialmente significativo, ya que el Hull City encajó su primer gol en la Premier League de la temporada tras un resistente inicio de su propia campaña.