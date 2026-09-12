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¡Qué comienzo! Morgan Rogers se une a Drogba, Hazard y leyendas del Chelsea en un selecto grupo de la Premier League tras su gol contra el Hull City
Rogers mantiene su estado de forma al rojo vivo contra el Hull
Rogers ha disfrutado de un sensacional inicio de su carrera en el oeste de Londres, demostrando exactamente por qué el Chelsea estuvo dispuesto a autorizar una operación récord para el club de 117 millones de libras para arrebatárselo al Aston Villa. El versátil delantero volvió a ver puerta durante el choque de la Premier League del sábado contra el Hull City, al marcar en los primeros seis minutos del partido.
El gol en sí fue una muestra clínica de definición, que dejó patente la confianza que corre actualmente por las venas del jugador de 24 años. Después de recibir un inteligente pase filtrado de su compañero Joao Pedro, Rogers controló con serenidad antes de soltar un disparo raso y potente al fondo de la red, junto al palo. El tempranero golpe fue especialmente significativo, ya que el Hull City encajó su primer gol en la Premier League de la temporada tras un resistente inicio de su propia campaña.
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Entrando en el panteón de los grandes del Chelsea
Al ver puerta contra el Hull City, Rogers se ha asegurado un lugar en un club increíblemente exclusivo de atacantes del Chelsea. Se ha convertido en apenas el quinto jugador diferente en la ilustre historia del club en la Premier League en registrar un gol o una asistencia en cada uno de los primeros cuatro partidos de una temporada en la máxima categoría. Esta regularidad lo sitúa junto a auténticas leyendas que marcaron época en Stamford Bridge.
Según Opta, Rogers es el quinto jugador diferente en marcar o asistir en cada uno de los cuatro primeros partidos del Chelsea en una temporada de la Premier League. Sigue así los ilustres pasos de Didier Drogba, Cesc Fàbregas, Diego Costa y Eden Hazard. No es poca cosa ser mencionado junto a estos cuatro nombres, ya que todos desempeñaron papeles fundamentales para que el club conquistara grandes títulos.
Una historia de comienzos fulgurantes en el oeste de Londres
La historia de este récord concreto parece un pase de lista de las estrellas más influyentes del Chelsea en la era moderna. Drogba fue el primero en lograrlo durante la campaña 2010/11, una temporada en la que empezó como un tiro al marcar cuatro goles y repartir cuatro asistencias en el primer mes.
Tras el marfileño, Fabregas y Costa lograron ambos ese registro al mismo tiempo durante la temporada 2014/15, en la que el equipo ganó el título. Fabregas dio seis asistencias en esa racha, mientras que Costa firmó siete goles y aterrorizó a las defensas de la máxima categoría desde el primer silbatazo.
Costa, de hecho, volvería a repetirlo en 2016/17, con cuatro goles y una asistencia durante otro productivo primer mes. El último jugador en entrar en este selecto grupo antes de Rogers fue Hazard, que sumó dos goles y dos asistencias al inicio de la temporada 2018/19.
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Los errores defensivos eclipsan el hito de Rogers
A pesar del brillo individual de Rogers y del significado histórico de su temprano gol, la tarde tomó un giro frustrante para el equipo local. El dominio inicial del Chelsea se vio lastrado por unas ya conocidas fragilidades defensivas que permitieron al Hull City volver al partido. Los visitantes encontraron el empate poco antes de la media hora, cuando Mohamed Belloumi aprovechó una falta de concentración de la zaga del Chelsea. Fue un recordatorio de que, aunque Rogers está poniendo la magia en un área, todavía queda mucho trabajo por hacer en la otra.
La situación empeoró para el Chelsea instantes después, cuando el internacional argelino Belloumi marcó por segunda vez y culminó una sorprendente remontada de los visitantes. A medida que avanzó el partido, el foco pasó del inicio de récord de Rogers a la lucha del Chelsea por mantener el control del encuentro. Aunque los reconocimientos individuales sin duda complacerán a Rogers, la actuación colectiva dará mucho en qué pensar al entrenador.
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