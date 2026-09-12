Rogers ha disfrutado de un inicio sensacional en su carrera en el oeste de Londres, demostrando exactamente por qué el Chelsea estaba dispuesto a aprobar una operación récord en la historia del club de 117 millones de libras para arrebatárselo al Aston Villa. El versátil delantero volvió a ver puerta en el partido de la Premier League del sábado contra el Hull City, marcando en los primeros seis minutos del encuentro.

El gol en sí fue una muestra clínica de definición, reflejo de la confianza que ahora mismo corre por las venas del jugador de 24 años. Después de recibir un pase al espacio de su compañero Joao Pedro, Rogers controló con serenidad antes de sacar un disparo raso y potente al fondo de la esquina inferior de la portería. La tempranera ventaja fue especialmente significativa, ya que el Hull City encajó su primer gol de la temporada en la Premier League tras un resistente inicio de su propia campaña.