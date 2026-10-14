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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
Traducido por

"Que busque otro club que no sea el Al Hilal": Mohamed Noor incita a Salem Al Dawsari a marcharse y llega una respuesta contundente de Sami Al Jaber

Salem Mohammed Al-Dossari
Al Hilal
1ª División

La prolongada ausencia del capitán del Al Hilal genera incertidumbre sobre su futuro

El astro Mohamed Noor, estrella del Al Ittihad y de la selección de Arabia Saudí, desató la polémica en torno al futuro de Salem Al Dawsari, jugador del Al Hilal, al asegurar que la mejor opción para él en el futuro es marcharse de la fortaleza del Zaeem.

Al Dawsari no ha participado con el Al Hilal desde la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026, y durante este tiempo la directiva del Al Hilal logró reforzar las filas del equipo con un grupo de estrellas encabezado por Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville.


  • La salida es la mejor opción para Salem

    Durante su presencia como invitado en el programa "Nadeena", emitido por el canal "MBC", Mohammed Noor analizó el futuro del astro Salem Al Dawsari y afirmó: "Si Salem regresa y no participa en los partidos, habrá un problema. ¿Puede la directiva del Al Hilal controlar a Salem en el vestuario?".

    Y añadió: "Quiero mucho a Salem Al Dawsari y lo considero uno de los mejores jugadores de la historia de Arabia Saudí, de hecho está entre los 10 mejores jugadores de la historia de Arabia Saudí. Por eso le aconsejo que busque otro club la próxima temporada, porque no va a jugar con el Al Hilal".

    Las declaraciones de la leyenda del Al Ittihad llegan después de la prolongada ausencia de Salem en los partidos del Al Hilal, ya que se esperaba que estuviera en la lista del Zaeem en el último partido ante el Al Ittihad en la Roshn Saudi League o en el encuentro contra el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite, pero todavía no ha regresado.


  • سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV

    Sami Al Jaber responde con contundencia

    Por otro lado, estas declaraciones no fueron bien recibidas por Sami Al Jaber, leyenda y expresidente del Al Hilal, quien aseguró que Salem Al Dawsari tiene una fuerte intención de regresar a la alineación del Al Hilal e imponerse ante todos, y dijo: "Estoy seguro de que Salem Al Dawsari tiene un fuerte deseo de volver, y con fuerza".

    Mohammed Noor acogió con agrado este planteamiento, subrayando que habla en beneficio del jugador, que no encontrará una oportunidad con facilidad en el Al Hilal en el próximo periodo tras su avanzada edad y verse afectado por fuertes lesiones, aunque matizó: "Si ocurre lo que ha dicho Sami Al Jaber y Salem regresa con esa fuerza que se le conoce, entonces el Al Hilal ganará todos los títulos esta temporada".

  • El misterio sobre la situación de "El Tornado"

    En un contexto relacionado, informes de prensa revelaron que el extremo neerlandés Crysencio Summerville no será la única amenaza para Salem Al Dawsari dentro del Al Hilal, y aseguraron que la directiva del club ya ha comenzado a moverse para reforzar la banda izquierda con otro fichaje de peso.

    Al Hilal no se ha visto afectado por la ausencia de "El Tornado", que se produjo desde el comienzo de la presente temporada, después de que se sometiera a una operación quirúrgica en el tendón de la rodilla el pasado mes de julio, y eso pese a que es su jugador titular desde hace años, ya que fichó al neerlandés Summerville, quien logró imponer su dominio rápidamente en la alineación del equipo.

    Se espera que Al Dawsari regrese a los terrenos de juego durante las próximas semanas, pero el banquillo le estará esperando, aunque el periodista saudí Abdulaziz Al Muraisel aseguró que la situación de Salem dentro del Al Hilal está rodeada de incertidumbre en el próximo mercado invernal, coincidiendo con su entrada en el periodo libre de su contrato.

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  • Hammam Alhammami

    ¡Al Hilal busca un sustituto para Salem!

    Al Mureisel señaló en un informe anterior que Al Hilal puso sus ojos en Humam Al Hammami, extremo izquierdo de Al Shabab, tras su gran actuación con la selección saudí en la Copa del Golfo Arábigo 2026, la "Copa del Golfo 27".

    Ese paso quizá no sea demasiado complicado, dado que el contrato de Al Hammami con Al Shabab finaliza a finales de junio de 2027 y entrará en el periodo libre el próximo mes de enero.

    Al Hammami representa un refuerzo importante para Al Hilal, después de que el jugador de 22 años desempeñara un papel fundamental en la coronación de la selección saudí como campeona de la Copa del Golfo 27 por cuarta vez en la historia de Arabia Saudí, al marcar un gol en la final ante la portería de la selección de Emiratos Árabes Unidos.

    Al Hammami recibió el premio al mejor jugador del torneo del Golfo, superando a varias estrellas.

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