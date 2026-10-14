El astro Mohamed Noor, estrella del Al Ittihad y de la selección de Arabia Saudí, desató la polémica en torno al futuro de Salem Al Dawsari, jugador del Al Hilal, al asegurar que la mejor opción para él en el futuro es marcharse de la fortaleza del Zaeem.
Al Dawsari no ha participado con el Al Hilal desde la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Arabia Saudí en el Mundial 2026, y durante este tiempo la directiva del Al Hilal logró reforzar las filas del equipo con un grupo de estrellas encabezado por Gabriel Martinelli, Ollie Watkins y Crysencio Summerville.