El director deportivo Max Eberl libra dos batallas: conformar una plantilla competitiva para el FC Bayern y renovar su contrato. Ganar la primera aumenta las opciones de éxito en la segunda. A mediados de julio, Eberl puede estar satisfecho: el mercado de fichajes ha sido un éxito para el club.
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¿Qué aspectos hay que mejorar aún en el FC Bayern? Max Eberl tiene ahora una tarea fundamental en el mercado de fichajes
El Bayern Múnich fichó a los jóvenes Nathaniel Brown (23) e Ismael Saibari (25) a un precio razonable. Eberl, con el apoyo del director deportivo Christoph Freund, cerró las operaciones antes del Mundial. Como ambos destacaron en Estados Unidos, ahora habrían enfrentado más competencia y un precio mayor.
El Bayern pagó 50 millones por cada uno. Son versátiles y dispondrán de muchos minutos, aunque aún no son titulares fijos. Todo indica que lo serán pronto. Saibari puede competir con el ‘10’ Jamal Musiala, y Brown con el lateral izquierdo Alphonso Davies.
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FC Bayern: Se prevé vender a varios jugadores que regresan de cesión
Los gastos alcanzan 101,5 millones de euros (incluidos los dos fichajes estrella y la cláusula de recompra de Noel Aseko), mientras que los ingresos suman 26,25 millones, procedentes de la venta de los cedidos que regresan: Daniel Peretz, Alexander Nübel, Jonathan Asp Jensen y Jonah Kusi-Asare. Se espera que esta cifra aumente.
Sin embargo, vender a los jugadores más cotizados que aún no tienen destino se está complicando. João Palhinha interesa a Benfica, Juventus y Aston Villa, y el Bayern pide 25 millones. Noel Aseko fichará por el Eintracht por 13 millones, mientras que los casos de Bryan Zaragoza, Sacha Boey y Armindo Sieb aún no están definidos.
Si todos ellos finalmente se marchan, quedarían 18 jugadores de campo con experiencia. Sería una plantilla con oportunidades, pero también con riesgos: versátil para Kompany, pero vulnerable ante lesiones, como ya se vio la temporada pasada.
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FC Bayern: ¿Llegará otro centrocampista?
La baja del delantero titular Harry Kane sería un golpe muy duro. Saibari o Serge Gnabry podrían sustituirlo, aunque el primero rinde mejor una línea más atrás, tal como demostró la temporada pasada en el PSV. El verano pasado fichó a Nicolas Jackson como suplente de Kane, pero no cuajó. Un ‘9’ extra seguiría siendo útil, al igual que un extremo izquierdo de futuro para respaldar a Luis Díaz.
Por ahora, sin embargo, parece más probable la llegada de un centrocampista que la de otro atacante, aunque aún no hay nada concreto. Se mencionó a Ayyoub Bouaddi, pero tras su buen Mundial su precio rondaría los 100 millones de euros, cifra fuera del alcance del Bayern.
Tras las salidas de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, Tom Bischof se perfila como la primera alternativa al dúo titular Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic. Tras actuar la temporada pasada como lateral de repuesto, Bischof dispondrá ahora de muchos minutos en su posición habitual. También están Konrad Laimer y Brown, pensados como laterales, y Bara Sapoko Ndiaye. Este joven de 18 años jugó unos minutos con Senegal en el Mundial y se le ve como el mayor talento del Bayern.
Si no llegan más fichajes, estos jóvenes dispondrán de más minutos para seguir la progresión de Lennart Karl, quien la temporada pasada pasó de la selección juvenil a la absoluta en pocos meses gracias a la reducida plantilla. En ataque, Kompany dispone de Arijon Ibrahimovic, de vuelta de su cesión, aunque podría salir antes del cierre del mercado. También esperan su oportunidad David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chávez, Erblin Osmani y Maycon Cardozo.
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FC Bayern: Podrían haber cambios en la defensa central.
La portería está cubierta. En los laterales defensivos, Kompany tiene varias opciones con perfiles distintos, y, de momento, los centrales bastan. Aun así, podría haber cambios: Min-Jae Kim e Hiroki Ito podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. Si se fuera uno de ellos, habría que fichar un nuevo central. Un candidato es Yann Bisseck, defensa de 25 años del Colonia, cedido por el Inter de Milán, ya vinculado al Bayern.
Cuanto más se retrase la decisión por una posible salida de Kim o Ito, más complicada será la gestión para Eberl. En el peor escenario, podría repetirse lo ocurrido el verano pasado: la marcha de Kingsley Coman a mediados de agosto dejó al Bayern en una situación delicada. La situación se agravó tras el anuncio de Uli Hoeneß de que solo se ficharía a un jugador cedido como sustituto, por lo que la búsqueda se prolongó hasta el último día del mercado, cuando finalmente llegó Jackson en condiciones excesivamente caras.
Más allá de estas especulaciones, la prioridad de Eberl es obtener ingresos con los jugadores sin proyección. Además, debe renovar a Kane (cuyo contrato vence en 2027) y convencer a Michael Olise, vinculado al Real Madrid, para que se quede. Aunque aún no se ha anunciado la ampliación de Konrad Laimer, parece acordada.
¿Y Eberl? Su contrato, como el de Freund, vence el próximo verano; su futuro podría definirse en la reunión del consejo de agosto, aunque quizá se retrase hasta noviembre.
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