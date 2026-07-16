La baja del delantero titular Harry Kane sería un golpe muy duro. Saibari o Serge Gnabry podrían sustituirlo, aunque el primero rinde mejor una línea más atrás, tal como demostró la temporada pasada en el PSV. El verano pasado fichó a Nicolas Jackson como suplente de Kane, pero no cuajó. Un ‘9’ extra seguiría siendo útil, al igual que un extremo izquierdo de futuro para respaldar a Luis Díaz.

Por ahora, sin embargo, parece más probable la llegada de un centrocampista que la de otro atacante, aunque aún no hay nada concreto. Se mencionó a Ayyoub Bouaddi, pero tras su buen Mundial su precio rondaría los 100 millones de euros, cifra fuera del alcance del Bayern.

Tras las salidas de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro, Tom Bischof se perfila como la primera alternativa al dúo titular Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic. Tras actuar la temporada pasada como lateral de repuesto, Bischof dispondrá ahora de muchos minutos en su posición habitual. También están Konrad Laimer y Brown, pensados como laterales, y Bara Sapoko Ndiaye. Este joven de 18 años jugó unos minutos con Senegal en el Mundial y se le ve como el mayor talento del Bayern.

Si no llegan más fichajes, estos jóvenes dispondrán de más minutos para seguir la progresión de Lennart Karl, quien la temporada pasada pasó de la selección juvenil a la absoluta en pocos meses gracias a la reducida plantilla. En ataque, Kompany dispone de Arijon Ibrahimovic, de vuelta de su cesión, aunque podría salir antes del cierre del mercado. También esperan su oportunidad David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chávez, Erblin Osmani y Maycon Cardozo.