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«¡Qué ambiente tan increíble!» - Mohamed Salah celebra la primera victoria de Egipto en un Mundial tras marcar un gol y dar una asistencia a Nueva Zelanda
Sorprendidos en la primera parte
Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place y consiguió su primer triunfo en un Mundial. Los Faraones, que habían empatado con Bélgica, se repusieron de un gol en contra y suman cuatro puntos en el Grupo G.
Pese a ser favoritos con Salah y Marmoush en punta, Egipto encajó un gol en el 15’: despiste defensivo en un córner que Finn Surman cabeceó con fuerza. El tanto calló momentáneamente a la afición egipcia.
Los All Whites, que ya habían demostrado su resistencia en el 2-2 ante Irán, parecían capaces de mantener la ventaja mientras Egipto buscaba su ritmo en la primera parte. Sin embargo, la mayor calidad técnica de los faraones se impuso tras el descanso: dominaron la posesión y controlaron el partido.
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El rey egipcio toma el control
La remontada comenzó en el minuto 58, cuando Mostafa Ziko cabeceó un centro perfecto de Mohamed Hany y marcó el empate. Nueve minutos después, Ziko devolvió la pared a Salah, que se plantó frente al arco. El ‘10’ no falló y, con un potente zurdazo, puso por delante a Egipto. En el 82, Trezeguet sentenció de cabeza tras un córner de Salah.
Salah, encantado con el ambiente
Tras el pitido final, Salah habló del resultado y del apoyo recibido en Vancouver.
«Es un gran logro para todos los jugadores. Es una gran victoria. Hay un ambiente fantástico. El próximo partido es muy importante», declaró el capitán de Egipto a los periodistas tras inspirar la histórica remontada.
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La clasificación para la fase eliminatoria está al alcance de la mano
Egipto llega con confianza a su último partido de grupo tras una victoria histórica. Con cuatro puntos en dos jornadas, los Faraones aspiran a las eliminatorias. El sábado enfrentarán a Irán en el Seattle Stadium buscando liderar el Grupo G.