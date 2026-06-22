Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda en el BC Place y consiguió su primer triunfo en un Mundial. Los Faraones, que habían empatado con Bélgica, se repusieron de un gol en contra y suman cuatro puntos en el Grupo G.

Pese a ser favoritos con Salah y Marmoush en punta, Egipto encajó un gol en el 15’: despiste defensivo en un córner que Finn Surman cabeceó con fuerza. El tanto calló momentáneamente a la afición egipcia.

Los All Whites, que ya habían demostrado su resistencia en el 2-2 ante Irán, parecían capaces de mantener la ventaja mientras Egipto buscaba su ritmo en la primera parte. Sin embargo, la mayor calidad técnica de los faraones se impuso tras el descanso: dominaron la posesión y controlaron el partido.