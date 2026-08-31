El Liverpool se movió con decisión para asegurar la llegada de Araujo con un acuerdo temporal antes de la presente campaña. El defensa, de 27 años, fue incorporado para cubrir el vacío dejado por Konate tras el traspaso del francés al Real Madrid.

El Liverpool también consideraba al uruguayo una pieza vital como cobertura para el lado derecho de su defensa. Esta decisión táctica estuvo motivada por las dificultades iniciales de Jeremie Frimpong para tener un impacto inmediato como lateral derecho desde su propia llegada al club.

Tras un trabajado empate 2-2 contra el Nottingham Forest, el polivalente central reflexionó sobre sus primeras experiencias en Inglaterra. Después de haber participado como suplente ante el Newcastle United y el Forest, Araujo todavía se está adaptando a la exigencia incesante de la competición.



