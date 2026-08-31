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«¡Pura intensidad!»: Ronald Araujo admite haberse quedado completamente en shock por el ritmo de la Premier League tras su cesión del Barcelona al Liverpool
Araujo se adapta a la vida en Merseyside
El Liverpool se movió con decisión para asegurar la llegada de Araujo con un acuerdo temporal antes de la presente campaña. El defensa, de 27 años, fue incorporado para cubrir el vacío dejado por Konate tras el traspaso del francés al Real Madrid.
El Liverpool también consideraba al uruguayo una pieza vital como cobertura para el lado derecho de su defensa. Esta decisión táctica estuvo motivada por las dificultades iniciales de Jeremie Frimpong para tener un impacto inmediato como lateral derecho desde su propia llegada al club.
Tras un trabajado empate 2-2 contra el Nottingham Forest, el polivalente central reflexionó sobre sus primeras experiencias en Inglaterra. Después de haber participado como suplente ante el Newcastle United y el Forest, Araujo todavía se está adaptando a la exigencia incesante de la competición.
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Un duro despertar físico
El excapitán del Barcelona no ocultó su sorpresa al hablar de la exigente adaptación al fútbol inglés. «Desde el momento en que me puse esta camiseta del Liverpool, me di cuenta de lo que es realmente la Premier League», declaró Araujo, según Foot Mercato.
«El ritmo está a otro nivel por completo: es intensidad pura, duelos físicos muy duros y no tienes ni un segundo para pensar», continuó. «Saliendo desde el banquillo en estos primeros partidos contra equipos como Newcastle y Forest, te das cuenta enseguida de que tienes que estar al 100 % en el mismo instante en que tus botas pisan el césped».
Al comparar su nuevo entorno con la máxima categoría del fútbol español, el defensa destacó una diferencia clara en los estilos de juego. «No me malinterpretéis, nunca se le puede faltar al respeto a LaLiga», añadió. «Es una liga marcada por una táctica increíble y una brillantez técnica extraordinaria, y ganar títulos allí me enseñó mucho. Pero la Premier League está a otro nivel cuando se trata de potencia física pura y velocidad sin más».
Abriéndose camino en Anfield
A pesar del shock inicial, Araujo considera que las exigencias extenuantes de la Premier League son el crisol defensivo definitivo. Cree que triunfar en Inglaterra supone el baremo más alto posible para un central de élite.
«Sinceramente, creo que si un defensa puede asentarse en este entorno, si puede imponerse, sobrevivir a las batallas semanales y rendir en Inglaterra, podría volver a LaLiga y dominar absolutamente sin ningún problema», concluyó Araujo. «Cada minuto que paso aquí es una lucha, y estoy listo para pelear por mi sitio en Anfield».
- AFP
Una prueba conocida en el escenario europeo
Araujo esperará poder lograr su primera titularidad cuando el Liverpool viaje para enfrentarse al Ipswich Town en su próximo partido de la Premier League. Con Frimpong teniendo problemas de rendimiento y Konate ya fuera, el uruguayo tiene una gran oportunidad de hacerse con un puesto fijo en el once inicial.
Después, la atención se centrará en Europa, donde el Liverpool comenzará su campaña en la Liga de Campeones en Anfield contra el Atlético de Madrid. El estreno europeo presenta un desafío muy familiar para Araujo, que conoce a la perfección al equipo de Diego Simeone por su etapa en La Liga.
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