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«Pura fantasía»: Beşiktaş niega el acuerdo con Mohamed Salah y critica a Romano Turquía

Fichajes
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1ª División
M. Salah
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La estrella egipcia genera gran polémica.

Beşiktaş ha desmentido cualquier acuerdo con Mohamed Salah, exjugador del Liverpool, y ha calificado las especulaciones de fantasía infundada.

Varios medios habían informado que el jugador aceptó un contrato de una temporada, prorrogable por otra, con un salario de 10 millones de euros más 2 millones en incentivos.

  • Desmentido del presidente del Beşiktaş

    Sin embargo, Serdar Adalı, presidente del Beşiktaş, desmintió esas noticias al periódico saudí «Okaz» el viernes, asegurando que no hay acuerdo con Mohamed Salah.

    Adali declaró: «No hay nada de cierto en las noticias sobre un acuerdo con Mohamed Salah. Sé que todo el mundo habla de nuestro fichaje de Salah, pero eso no es cierto».

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  • Fuerte ataque contra Romano en Turquía

    El presidente del Beşiktaş no solo habló: el club emitió un comunicado contundente contra el periodista turco Yagiz Sabunkoglu, experto en fichajes y conocido como el «Fabrizio Romano» de Turquía.

    El club publicó en su cuenta oficial de X: «Las publicaciones de Yagiz Sabunkoglu sobre rumores de fichajes son pura fantasía, sin fundamento».

    Añadió que el periodista “desinforma desde su escritorio con noticias inventadas que no reflejan la realidad sobre los fichajes”.

    Y concluyó: «Como hemos dicho, la información más precisa sobre nuestros fichajes se comunica a nuestra afición y al público solo a través de nuestros canales oficiales».

    Finalmente, instó al público y a la afición a no creer ninguna información que no provenga de sus canales oficiales.

  • Respuesta de Sabunkoglu

    El periodista turco respondió en X: «Admiro al Beşiktaş, pero apoyo la versión de Mohamed Salah».

    Aclaró: «Fui el primero en informar sobre su traspaso a Turquía; ha llegado a un acuerdo con el Beşiktaş, pero aún no hay firma oficial».

    Concluyó: «Espero que podamos anunciar pronto la firma de Mohamed Salah a los seguidores del Beşiktaş».

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  • ¿Qué dijo Sabunkoglu sobre el fichaje de Salah?

    El periodista turco había seguido de cerca las noticias sobre Mohamed Salah el viernes. Confirmó que el Beşiktaş presentó su primera oferta para ficharlo y que el jugador pedía 15 millones de euros anuales, aunque luego bajó sus pretensiones.

    Aunque muchos medios daban el acuerdo por cerrado, Sabuncuoglu informó el sábado por la noche de que el abogado de Salah había dejado Estambul sin que el jugador firmara.

    Sabuncuoglu explicó que la firma se retrasa porque el jugador quiere una carta de garantía bancaria para el contrato.

  • ¿Se marchará Salah a la liga saudí?

    El periodista saudí Abdulhadi Al-Mustadi ha informado de la llegada de Salah a Riad, sin aclarar el motivo de su visita.

    Su nombre ha sonado como fichaje para la liga saudí desde hace años, especialmente este verano tras dejar el Liverpool, aunque sin confirmación oficial.

  • El séptimo club de Salah

    Mohamed Salah busca su séptimo club tras jugar en Al-Mokawloon Al-Arab, Basilea, Chelsea, Fiorentina, Roma y, sobre todo, Liverpool.

    En Liverpool, donde jugó entre 2017 y 2026, conquistó dos Premier Leagues y una Champions League.