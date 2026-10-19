Antonin Kinsky: 6,5/10

Apenas tuvo trabajo, ya que el Coventry solo logró un disparo a puerta. Poco pudo hacer ante el remate de Jack Rudoni desde cerca, pero estuvo preciso en la distribución para ayudar al Tottenham a salir con el balón jugado desde atrás.

Jan Paul van Hecke: 7,5/10

Una actuación versátil y llena de autoridad. Partió en teoría por la derecha, pero fue clave en la fluida salida de balón del Tottenham. Firmó intervenciones defensivas decisivas, entre ellas un valiente bloqueo para evitar el gol de Brandon Thomas-Asante.

Tosin Adarabioyo: 7/10

Sólido y sereno en el centro de la defensa. Contuvo bien el poderío físico del Coventry antes de verse obligado a retirarse por lesión en el minuto 71.

Micky van de Ven: 7,5/10

Con el brazalete de capitán, Van de Ven predicó con el ejemplo. Aprovechó su extraordinaria velocidad para recuperar la posición y cortar los contraataques del Coventry, y mantuvo firme la línea defensiva.

Andrew Robertson: 7,5/10

Una amenaza constante por la banda izquierda. Dio la asistencia decisiva para que Marmoush devolviera la ventaja al Tottenham, pero, por desgracia, tuvo que retirarse lesionado y cojeando en el minuto 69.