El equipo de Roberto De Zerbi dominó la posesión, pero tuvo que emplearse a fondo en el Tottenham Hotspur Stadium. Tras adelantarse pronto con un gol espectacular de Maddison, el Tottenham se vio sorprendido por el empate de Coventry en la segunda parte. Sin embargo, los locales mostraron una renovada capacidad de resistencia para recuperar la ventaja antes de asegurar los tres puntos bien entrado el tiempo añadido. La trabajada victoria alivia la presión de este inicio de temporada y permite al club del norte de Londres escalar posiciones en la tabla. Estas son las notas de los jugadores del Tottenham:
Puntuaciones del Tottenham ante el Coventry: Maddison y Marmoush brillan y De Zerbi logra su primera victoria en la Premier League
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Portería y defensa
Antonin Kinsky: 6,5/10
Apenas tuvo trabajo, ya que el Coventry solo logró un disparo a puerta. Poco pudo hacer ante el remate de Jack Rudoni desde cerca, pero estuvo preciso en la distribución para ayudar al Tottenham a salir con el balón jugado desde atrás.
Jan Paul van Hecke: 7,5/10
Una actuación versátil y llena de autoridad. Partió en teoría por la derecha, pero fue clave en la fluida salida de balón del Tottenham. Firmó intervenciones defensivas decisivas, entre ellas un valiente bloqueo para evitar el gol de Brandon Thomas-Asante.
Tosin Adarabioyo: 7/10
Sólido y sereno en el centro de la defensa. Contuvo bien el poderío físico del Coventry antes de verse obligado a retirarse por lesión en el minuto 71.
Micky van de Ven: 7,5/10
Con el brazalete de capitán, Van de Ven predicó con el ejemplo. Aprovechó su extraordinaria velocidad para recuperar la posición y cortar los contraataques del Coventry, y mantuvo firme la línea defensiva.
Andrew Robertson: 7,5/10
Una amenaza constante por la banda izquierda. Dio la asistencia decisiva para que Marmoush devolviera la ventaja al Tottenham, pero, por desgracia, tuvo que retirarse lesionado y cojeando en el minuto 69.
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Centrocampo
Archie Gray - 7/10
Partido de mucho trabajo de Gray. Empezó en el centro del campo, donde hizo circular bien el balón, y pasó sin problemas al lateral derecho en la segunda parte tras las lesiones en defensa.
Sandro Tonali - 7,5/10
El motor del equipo. Tonali recorrió todo el campo, desbarató los ataques del Coventry y recuperó una y otra vez la posesión para mantener la presión del Tottenham.
James Maddison - 8,5/10
El jugador más destacado. Puso fin a una sequía de 610 días sin marcar en la Premier League con un espectacular disparo con efecto. Marcó el ritmo y generó numerosas ocasiones antes de retirarse del campo entre una ovación en pie.
- AFP
Ataque
Mohammed Kudus - 8/10
Eléctrico en la banda derecha. Superó con brillantez a su marcador y dejó el balón a Maddison para que abriera el marcador. Fue una pesadilla constante para el Coventry hasta que fue sustituido en los últimos minutos.
Omar Marmoush - 8/10
Decisivo para la victoria. Marcó su primer gol con el Tottenham con un potente y preciso disparo que puso el 2-1. Bajó a recibir para participar en la elaboración del juego y lideró la presión con eficacia.
Dominic Solanke - 7/10
Se mostró en buena forma e hizo desmarques inteligentes para abrir espacios en la defensa del Coventry. Su trabajo desinteresado tuvo recompensa con una asistencia en los últimos minutos: sirvió el tercer gol a Davies.
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Suplentes y entrenador
Ben Davies (69') - 7,5/10
Sustituyó al lesionado Robertson y tuvo un impacto enorme. Sentenció la victoria en el minuto 96 con un inusual disparo raso desde fuera del área.
Conor Gallagher (69') - 6,5/10
Entró por Maddison para aportar solidez al centro del campo y ayudar al Tottenham a recuperar el control en los últimos minutos.
Mateus Fernandes (71') - 6,5/10
Sustituyó al lesionado Adarabioyo. Estuvo acertado con el balón e incluso puso a prueba al portero con un remate en los últimos minutos.
Dejan Kulusevski (87') - Sin calificar
Un momento de enorme carga emocional. La afición lo recibió con una gran ovación cuando volvió al campo tras 526 días de baja por lesión.
Mathys Tel (87') - Sin calificar
Sustituyó a Marmoush en los últimos minutos y estuvo cerca de marcar con un disparo con efecto que salió por poco.
Roberto De Zerbi - 7,5/10
Por fin consiguió que su planteamiento táctico se tradujera en una victoria en la Premier League. Su formación flexible desconcertó al Coventry al principio y gestionó con serenidad los cambios obligados por las lesiones. La entrada de Davies resultó ser un acierto decisivo.
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