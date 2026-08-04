A pesar de la disposición del Liverpool a gastar mucho, la enorme tasación del PSG ha complicado el posible traspaso. Según se informa, el PSG pide entre 140 y 145 millones de libras antes de considerar seriamente una venta. Aunque, según se informa, Barcola se siente atraído por el proyecto de Anfield, la importante diferencia en la valoración explica por qué el Liverpool está preparando activamente opciones alternativas.

Pasarse semanas negociando con el PSG sin avances podría dejar al Liverpool buscando soluciones a la desesperada al final del mercado, especialmente cuando su ataque ya necesita más profundidad e imprevisibilidad de cara a la nueva campaña.