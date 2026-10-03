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Traducido por

Punto de inflexión: la selección saudí entre el pozo de Renard y el aprieto de Donis

FEATURES
Analysis
G. Donis
H. Renard
Arabia Saudí vs Catar
Arabia Saudí
Catar
Gulf Cup
Grecia
Francia
Arabia Saudita
Catar

Cumbre decisiva

El duelo ante Qatar ya no es un simple partido de semifinales de la Copa del Golfo 27 para la selección saudí, después de haberse convertido en un punto decisivo que podría trazar los rasgos de la próxima etapa de Arabia Saudí y determinar en gran medida el futuro del griego Georgios Donis con el equipo.

El encuentro conlleva mucho más que un simple billete de clasificación a la final, pues llega en un momento en el que la selección busca estabilidad, mientras aumentan las presiones en torno al cuerpo técnico con cada nueva prueba.

En caso de que Arabia Saudí logre superar a Qatar, la final se convertirá a su vez en otra estación en los cálculos sobre el futuro de Donis, sobre todo porque conquistar el título le daría al entrenador un mayor margen para continuar con su proyecto, mientras que cualquier nuevo tropiezo podría abrir la puerta a reconsiderar su continuidad.

En cuanto a la caída ante Qatar, pondría a la Federación Saudí de Fútbol ante una decisión difícil, y la destitución de Donis podría convertirse en una posibilidad planteada con fuerza dada la importancia de la próxima etapa.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El despido de Dónis: ¿volverá a caer Arabia Saudí en el pozo?

    El problema es que cambiar de entrenador en este momento no significa necesariamente que la selección saudí vaya a salir de su crisis, sino que podría devolverla al escenario que vivió hace poco tiempo, cuando el francés Hervé Renard dejó el banquillo de Arabia Saudita poco antes del Mundial, para que Dönis asumiera la tarea en un intento de salvar la situación.

    De ahí que la destitución del técnico griego ahora pueda parecer a algunos una solución directa, pero al mismo tiempo conlleva riesgos relacionados con la estabilidad deportiva.

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    La selección saudí todavía necesita construir un sistema claro antes de la gran cita, y la cantidad de cambios en el cuerpo técnico coloca a los jugadores cada vez ante nuevas ideas y una forma distinta de trabajar, algo que podría retrasar la llegada a la forma que Arabia Saudita necesita en los grandes torneos.

    Por eso, la decisión de la destitución, si se produce, no será simplemente cambiar un nombre en el banquillo, sino el comienzo de un nuevo proyecto en un momento delicado.

  • Paciencia hasta Asia: ¿mayor riesgo u oportunidad para la estabilidad?

    Por el contrario, existe otro dilema no menos complicado: tomar la decisión de continuar con Dونiş hasta la próxima Copa de Asia. Es cierto que darle tiempo al entrenador podría ayudarle a construir sus ideas y mejorar el rendimiento de la selección, pero esperar hasta el torneo continental conlleva un riesgo mayor, especialmente si Arabia Saudí sigue ofreciendo niveles que no convencen a la afición o si no aparecen señales claras de evolución en el sistema de juego.

    Es verdad que la selección saudí mostró una buena imagen en sus dos últimos partidos, concretamente ante Omán e Irak, pero eso no significa que Dونiş haya alcanzado la cima de la pirámide ni que haya logrado convencer a la afición, pues todavía le queda mucho trabajo por delante y los niveles serán distintos en el torneo asiático.

    La Copa del Golfo 27 llega en este contexto como una importante etapa de preparación para la selección saudí antes de la Copa de Asia que acogerá el Reino, por lo que tratarla como un simple torneo de paso podría ser una lectura poco precisa.

    El título del Golfo tiene su valor para la afición y su valor histórico, y al mismo tiempo los partidos del torneo representan una verdadera oportunidad para poner a prueba a los jugadores y las ideas tácticas antes de la cita asiática.

    Y aquí se evidencia con claridad la contradicción: la afición saudí quiere el título, sobre todo porque Arabia Saudí lleva mucho tiempo alejada de los podios, mientras que el cuerpo técnico puede considerar que lo más importante es llegar con un sistema listo para la competición continental.

    Entre ambos objetivos, Dونiş se encuentra obligado a conseguir el resultado y a desarrollar el rendimiento al mismo tiempo, una ecuación que se vuelve más difícil con cada partido.

  • FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHAAFP

    Nueva federación: el expediente del entrenador, sobre la mesa

    La sensibilidad de la situación aumenta con los cambios que ha vivido la Federación Saudí de Fútbol, a raíz de la salida de Yasser Al Misehal y la asunción de responsabilidades por parte de una nueva junta directiva, especialmente porque Donis llegó al banquillo de la selección durante el mandato de la administración anterior.

    Algunas fuentes apuntan al deseo de la federación actual de elegir a un director técnico de su propia elección, lo que coloca de forma natural el asunto del entrenador dentro de los cálculos de la próxima etapa.

    Pero cualquier decisión no será sencilla, porque destituir a Donis significa abrir un nuevo proyecto prácticamente desde cero, mientras que mantenerlo significa asumir las consecuencias de esa elección y darle una oportunidad hasta la cita asiática, con todo lo que ello conlleva de presiones y riesgos.

    Por ello, el partido ante Qatar y la final, en caso de clasificación, parecen más bien una verdadera prueba para la federación tanto como lo son para Donis.

    Entre el pozo de Renard, al que la selección saudí no quiere regresar, y el dilema de la paciencia con Donis hasta la Copa de Asia, Arabia Saudí se encuentra ante dos caminos que entrañan cálculos difíciles.

    Quizá el escenario más tranquilo para la selección sea superar a Qatar y luego competir por el título, porque la coronación le daría al equipo y a su cuerpo técnico un margen de calma, y reduciría la intensidad de las dudas antes de la cita asiática.

    En cambio, si Arabia Saudí cae, la Federación Saudí se encontrará ante una de las decisiones más difíciles desde el inicio de esta etapa: ¿comienza un nuevo cambio o se aferra al proyecto de Donis y se arriesga a esperar?

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