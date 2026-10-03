El duelo ante Qatar ya no es un simple partido de semifinales de la Copa del Golfo 27 para la selección saudí, después de haberse convertido en un punto decisivo que podría trazar los rasgos de la próxima etapa de Arabia Saudí y determinar en gran medida el futuro del griego Georgios Donis con el equipo.

El encuentro conlleva mucho más que un simple billete de clasificación a la final, pues llega en un momento en el que la selección busca estabilidad, mientras aumentan las presiones en torno al cuerpo técnico con cada nueva prueba.

En caso de que Arabia Saudí logre superar a Qatar, la final se convertirá a su vez en otra estación en los cálculos sobre el futuro de Donis, sobre todo porque conquistar el título le daría al entrenador un mayor margen para continuar con su proyecto, mientras que cualquier nuevo tropiezo podría abrir la puerta a reconsiderar su continuidad.

En cuanto a la caída ante Qatar, pondría a la Federación Saudí de Fútbol ante una decisión difícil, y la destitución de Donis podría convertirse en una posibilidad planteada con fuerza dada la importancia de la próxima etapa.