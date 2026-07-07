En Seattle, Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica y quedó eliminado del Mundial. Además, el Milan sufrió la lesión de Christian Pulisic, quien abandonó el campo al borde de la hora de juego visiblemente preocupado.
Traducido por
Pulisic sigue lesionado: «Me he dislocado el tobillo y la rodilla, estoy decepcionado conmigo mismo». Y sobre el Milan..
Titular ante Bélgica en octavos, Pulisic tuvo una mala noche: pocas iniciativas y ningún disparo a puerta. Así cerró su Mundial, el que más esperaba, sin marcar y con solo una asistencia. Su debut ante Paraguay fue prometedor, pero la lesión de Balogun, una molestia en la pantorrilla y su bajo estado físico mermaron su rendimiento.
La peor noticia llegó en el 59’: tras chutar y golpear el muslo de Tielemans,Pulisic se lesionó y tuvo que ser sustituido. Se sentó en el banquillo con las manos en la cara, preocupado por lo que parecía una grave lesión en el tobillo derecho. Tras el partido, declaró a ESPN: «Me he dislocado el tobillo y la rodilla en una sola jugada. Tengo tiempo para descansar. Es una forma desafortunada de terminar el Mundial. Este verano me sentía bien y creía estar en plena forma. Estoy decepcionado, no he tenido los momentos que esperaba. Me decepciono a mí mismo, pero intentaré mantener la positividad. He hecho muchas cosas bien y el equipo también».
«Ha sido un torneo terrible, con lesiones constantes. Ha sido duro, pero tenemos un gran equipo y varios chicos que han destacado y lo harán bien en el futuro. Teníamos confianza y hay motivos para estar orgullosos, pero perder duele. Podemos sentirnos orgullosos, pero aspiramos a más. Queremos competir con los mejores y estamos cerca de dar ese paso. Agradecemos el apoyo de los aficionados este verano; su respaldo ha sido increíble. Los recuerdos de jugar un Mundial en Estados Unidos me acompañarán siempre y estamos muy agradecidos».
«Ahora quiero estar con mi familia, descansar y dejar de lado el partido. En unas semanas empezará la pretemporada y luego la selección;aún tenemos mucho por lograr».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias